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Роковая секунда: Украина остановилась в шаге от медали в финале байдарки-четверки

Ігор Чернявський — 8 августа, 15:20
Роковая секунда: Украина остановилась в шаге от медали в финале байдарки-четверки

Украинский экипаж занял 4 место в финале мужских соревнований по гребле в байдарках-четверках на Олимпийских играх-2024.

Первую половину дистанции украинцы завершили на предпоследнем месте, но на финише существенно прибавили и до последнего претендовали на бронзу. Впрочем, нашим гребцам не удалось завоевать медаль в ожесточенной борьбе с испанцами.

Украину представили Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Иван Семыкин и Игорь Трунов. Отметим, что для нашей сборной это был первый в истории финал этой дисциплины.

Чемпионами стали немцы, которые опередили австралийский экипаж на каких-то 4 сотых секунды.

Финал Олимпийских игр-2024 по гребле в байдарках-четверках

1. 🥇 Германия - 1:19.80

2. 🥈 Австралия — 1:19.84

3. 🥉 Испания — 1:20.05

4. Украина - 1:21.01

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