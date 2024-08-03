Приехала не на автобусе: трехкратная олимпийская чемпионка пропустила полуфинал Олимпиады

Трехкратная олимпийская чемпионка по бегу Шелли-Энн Фрейзер-Прайс из Ямайки не смогла выступить в полуфинальном забеге на Олимпиаде-2024 в Париже из-за того, что она приехала не на том автобусе.

Дополнено: По правилам соревнований, чтобы попасть на тренировочную арену, необходимо приезжать на командном автобусе, однако она этого не сделала и пропустила разминку. На дорожку во время второго полуфинала Фрейзер-Прайс не пришла.

Как стало известно позже, американку Шакери Ричардсон тоже приехала не в командном автобусе и тоже испытывала проблемы с доступом стадион для разминки, однако в итоге все же смогла выступить в полуфинале.

Напомним, что Шелли-Энн трижды становилась золотым призером Олимпийских игр — в Пекине-2008 и Лондоне-2012 в беге на 100 метров, а также в Токио-2020 в эстафете 4х100 м. В целом ямайская бегунка получила.

В преддверии Игр-2024 в Париже 37-летняя Фрейзер Прайс заявила, что эта Олимпиада станет для нее последней.

Напомним, что финал бега на 100 метров среди женщин состоится сегодня, 3 августа, в 22.20 по киевскому времени.