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Таловеров — о назначенном пенальти: Он 100% нырял

Станіслав Лисак — 24 июля, 22:28
Таловеров — о назначенном пенальти: Он 100% нырял

Защитник олимпийской сборной Украины по футболу Максим Таловеров считает, что Айман Хуссейн нырял в эпизоде с назначенным пенальти в матче первого тура группового этапа олимпийского турнира в Париже против Ирака (2:1).

Об этом Таловеров рассказал Суспільному после поединка.

"Пенальти? На самом деле я еще не смотрел видео. Считаю, что может и немного подтолкнул его, но он 100% нырял. Конечно, я пересмотрю, может это моя ошибка, если это пенальти. Но считаю, что это точно не желтая карточка. Конечно, я очень расстроен, потому что не имею права делать такие ошибки, если там на самом деле пенальти. Расстроен и прошу прощения у команды. Если это пенальти, то мне очень обидно", — сказал Таловеров.
Отметим, что после пенальти Ирак сравнял счёт в поединке, а позже и вырвал победу.

В следующем матче олимпийская сборная Украины сыграет против команды Марокко. Игра состоится 27 июля и начнется в 18:00 по Киеву.

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