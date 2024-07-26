Стоит ли ждать украинской медали в теннисной программе Олимпиады? Разбираемся

Накануне в Париже состоялась жеребьевка одиночных разрядов теннисного Олимпийского турнира, который пройдет на кортах "Ролан Гаррос" с 27 июля по 3 августа.

Это будет лишь десятый теннисный показ в программе Олимпиад, начиная с 1988 года. Именно тогда в Сеуле теннис вернулся в семью после 64-летней разлуки из-за конфликта между МОК и Международной федерацией лаун-тенниса.

Грунтовые корты Парижа распределят пять комплектов наград: по два в «одиночках» (64 + 64 участника) и парном разрядах (32 команды + 32 команды), а также в миксте (16 команд). К слову, в смешанном разряде, чтобы стать олимпийским чемпионом, достаточно выиграть... три матча.

Украину на ОИ-2024 представят четыре теннисистки в одиночном разряде: Марта Костюк (12-я сеяная), Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. А также две парные команды: Костюк/Ястремская (7-е в посеве) и сестры Людмила и Надежда Киченок.

Олимпийский теннисный турнир не входит в программу профессиональных туров, поэтому ни очки, ни призовые не предусмотрены. Важно понимать, что грунтовый сезон уже позади, что точно внесет определенный дискомфорт для участников.

Поскольку турнир начнется через два дня, не исключаем изменений в сетке из-за снятия кого-то из участников. В данном ракурсе припоминаются Игры-2012 в Лондоне, когда освободилось сразу три(!) места и одно из них занял представитель Индии Вишну Вардхан, занимавший на тот момент место в четвертой сотне рейтинга. Он записался на турнир в "альтернативу" и пролез в основную сетку из-за отказа немца Кольшрайбера.

Исторической же новостью можно считать тот факт, что знаменосцем от Украины выбрана теннисистка Элина Свитолина (на момент написания материала не было известно, разделит ли она данную роль с кем-то из земляков или нет).

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Вообще слова «Свитолина» и «исторический» встречаются в одном предложении довольно часто в последние годы. Напомним, что именно Элине принадлежит рекорд страны на олимпийских турнирах. Четыре года назад она завоевала бронзовую медаль – первую теннисную медаль для Украины (не забываем про 4-е место сестер Бондаренко в парном разряде на ОИ-2008!).

Игры в Париже станут для нее третьими в карьере. Перед исторической бронзой Свитолина в 2016 году более, чем достойно провела турнир, остановившись в четвертьфинале от Квитовой, но перед тем, зачехлив Серену Уильямс – главную претендентку на победу в турнире.

Результаты жеребьевки 1/32 финала (первый круг) одиночного разряда для украинок

Костюк (12, Украина) – Путинцева (Казахстан);

– Путинцева (Казахстан); Ястремская (Украина) – Пигосси (Бразилия);

– Пигосси (Бразилия); Свитолина (Украина) – Учиджима (Япония);

– Учиджима (Япония); Калинина (Украина) – Рус (Нидерланды).

Результаты жеребьевки 1/16 финала (первый круг) парного разряда с участием украинок

Марта Костюк / Даяна Ястремская (7, Украина) – Линетт /Росольска (Польша);

– Линетт /Росольска (Польша); Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) – Ван Синьюй/Чжен Сайсай (Китай).

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Разумеется, глобализация мероприятия выводит на первое место главный вопрос – ждать ли нам медали в теннисной части Игр? И как бы бесцветно и уклончиво это ни звучало – в женском одиночном разряде шансы на медаль есть едва ли ни у каждой участницы. И причин здесь много: от слома привычного графика из-за смены покрытия до высокой непредсказуемости женского тенниса.

Возможно, полька Ига Швентек и выглядит на бумаге фаворитом, но история показывает, что чемпионом нередко становится андердог. Ради любопытства, можете вспомнить чемпионку прошлых ОИ? А позапрошлых? Думаю, даже те, кто справился с квизом, напряг самые дальние уголки памяти. Ответ: Бенчич и Пуиг. Кстати, никто из них не имеет в активе финалов мейджорів, что еще раз подчеркивает равенство шансов для каждой из 64-х участниц.

Выбирая математический путь, то шансов больше у наших парных дуэтов. Четыре победы приведут к олимпийскому золоту.

И все же рассмотрим одиночную сетку украинок с позиции "на берегу". Несмотря на посев, Марте Костюк откровенно не повезло: она выловила Путинцеву, одну из сложнейших соперниц для первого круга. Впрочем, если Марта пройдет стартовый круг, то ее шансы на полуфинал видятся очень даже высокими. Внешне первый круг выглядит самым опасным.

Неплохая сетка вырисовывается у Ангелины Калининой, чтобы подольше задержаться в Париже.

Даяна Ястремская уже имеет опыт выступлений на Олимпиаде, а нынешний сезон проводит настолько спокойно и уверенно (антипод Костюк!), что до жеребьевки на самый дальний заплыв по сетке я бы поставил именно на Даяну. Даже несмотря на то, что она еще мощнее выглядит на харде, чем на глине. Однако в ее секции находятся Остапенко, Коллинз и Швентек, что немного охлаждают пыл в поиске медальных ароматов.

Что до Свитолиной, то главные пред турнирные факторы стоит даже отставить в сторонку. Речь идет прежде всего о ее постоянных болях в спине и смене тренера. Дело в том, что почти четыре года назад – после завоевания бронзы ОИ и до рождения дочери – она четко задекламировала цель: Париж-2024.

Как видим, Элина в итоге здесь, а четкость в ее задачах на протяжении всей профессиональной карьеры подталкивают к мысли, что Свитолиной по силе преподнести стране очередной приятный сюрприз. Нам сейчас он нужен как никогда...