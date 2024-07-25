Золотые ожидания: сколько медалей завоюют украинские спортсмены на Олимпийских играх

26 июля в Париже состоится церемония открытия XXXIII Летних Олимпийских игр, которые станут уже 8-ми для независимой Украины.

И хотя представительство Украины в Париже будет рекордно малым, всего 140 атлетов, все же болельщики и специалисты надеются на медальные достижения. Конечно можно услышать разные пророчества, какие-то более сдержанные, какие-то оптимистично-мечтательные. В любом случае, медали будут, и мы сейчас попытаемся разобраться, от кого можно ожидать золота, от кого подиума, а кто способен преподнести сюрприз.

Самое крупное представительство "сине-желтых" традиционно в легкой атлетике. В этот раз 25 украинских представителей выйдут на старты в соревнованиях "королевы спорта". Поэтому и начнем с этого вида спорта, тем более медальные надежды здесь очень оптимистичны.

Кто из украинцев способен добыть в борьбе золотую медаль Парижа

Ярослава Магучих

Все еще юная королева прыжков в высоту едет на свою вторую Олимпиаду как главный фаворит. Но пусть не обманывает недавний мировой рекорд 22-летней днепрянки. Рося все еще не прыгает стабильно хотя бы 2.04, поэтому борьба в секторе будет ожесточенной и главные соперницы украинки, австралийки попытаются не позволить Магучих воплотить свою олимпийскую мечту.

Людмила Лузан

Едет за золотом и байдарочница Людмила Лузан, которая выступит как в личных соревнованиях, так и в двойке с Анастасией Рыбачок.

Александр Хижняк

"Полтавский танк" каким-то чудом подарил золото Токио-2020 бразильцу, после чего решил остаться в любителях на еще один олимпийский цикл. 29-летний полтавчанин является фаворитом в весовой категории до 80 кг, однако его главный конкурент — двукратный олимпийский чемпион. Причем, для украинца эта весовая категория новая, а кубинец в ней олимпийский чемпион.

Ольга Харлан

Вечная фаворитка всех соревнований, легендарная чемпионка Пекина-2008 уезжает на свою 5-ю Олимпиаду. И пусть результаты 35-летней украинки в последнее время не отличаются стабильностью, она все еще способна на выдающиеся победы. Также Харлан вместе с подругами по сборной будут претендовать на медали и в командных соревнованиях саблисток.

Жан Беленюк

Серебряный призер Рио-2016, чемпион Токио-2020, все еще среди элиты. А опыт 33-летнего киевлянина может стать ключевым.

Илья Ковтун

Чемпион мира по спортивной гимнастике на брусьях подходит к своей второй Олимпиаде как один из главных претендентов на успех. Куда сложнее черкасцу будет бороться в многоборье, но принести Украине медаль он способен и там.

Претенденты на медали

Здесь, как и в прогнозе на "золото", начнем с легкой атлетики.

Марина Бех-Романчук

Титулованная прыгунья будет выступать в секторе по тройному прыжку. Вряд ли 29-летняя представительница Хмельницкой области сможет зацепиться за золотую награду, однако при этом шансы на медаль есть. Марина является серебряным призером чемпионата мира 2023, а также вицечемпионкой 2022 года в помещении. Кроме того, должна помочь поддержка мужа, который уже имеет две олимпийские награды и будет рядом.

Парвиз Насибов

Если на Олимпийских играх 2020 Парвиз Насибов совершил определенную сенсацию, поднявшись на пьедестал почета, то теперь от него все ожидают еще одной медали. Впрочем, повторить успех трехлетней давности будет однозначно непросто, ведь на последних двух чемпионатах Европы он становился бронзовым призером. А на Олимпиаде, как известно, конкуренция в разы выше.

Ирина Коляденко

Бронзовый призер Игр-2020 едет в Париж как одна из главных претенденток на пьедестал. В прошлом году она стала бронзовым призером чемпионата мира в Белграде, а уже в этом году защитила звание чемпионки Европы, выиграв второй год подряд "золото" на континентальном первенстве.

Камила Конотоп

23-летняя тяжелоатлетка на последних четырех чемпионатах Европы получила четыре медали: три золотых и одну серебряную. Кроме того, на прошлогоднем чемпионате мира Камила стала серебряным призером. Поэтому на Конотоп есть большие медальные надежды.

Михаил Романчук

От мужа Марины Бех-Романчук еще в 2021-м ждали олимпийского золота. Однако тогда он дважды уступил невероятному американцу Роберту Финке, привезя в Украину два "серебра". Сейчас Михаилу 27 лет, он еще больше возмужал и имеет безумную мотивацию выиграть вожделенную награду высшей пробы.

Владислав Бухов

В плавании на медали может рассчитывать не только Романчук, но и 22-летний Владислав Бухов. В феврале он выиграл чемпионат мира в Дохе, быстрее всего преодолев 50 метров вольным стилем. Он стал первым украинским чемпионом мира по плаванию вольным стилем и однозначно будет претендовать на олимпийскую награду.

Олег Верняев

Сложно поверить, но прошло уже восемь лет с того времени, как Олег Верняев стал главным украинским героем Рио-2016, выиграв золотую и серебряную награды в спортивной гимнастике. Последние годы сложны для карьеры уроженца Донецка: он пропустил два года из-за дисквалификации за найденный в допинг-пробе мельдоний. Сейчас ему 32 года, это, очевидно, последний шанс для Олега еще раз подняться на олимпийский пьедестал.

Дарья Билодид

Если бы прошлая Олимпиада состоялась по плану в 2020-м, а не в 2021 году, то Дарья Билодид, которая еще до достижения совершеннолетия стала чемпионкой Европы и мира, а также является самой молодой в истории двукратной чемпионкой мира по дзюдо, имела бы все шансы уже сейчас находиться в статусе олимпийской чемпионки. К сожалению, повзрослев, ей было сложно оставаться в привычном весовом дивизионе (до 48 кг).

В настоящее время Билодид выступает в весовой категории до 57 килограммов. На первенстве Европы этого года в Загребе она стала чемпионкой континента, поэтому есть надежда, что в новом весе украинка сможет приблизиться к тому уровню, когда ей не было равных на татами.

Марина и Владислава Алексеевы

На Олимпийских играх 2020 сестры-близнецы Марина и Владислава Алексеевы стали бронзовыми призерками, поднявшись на пьедестал почета по итогам групповых упражнений вместе с Яной Нарежной, Екатериной Резник, Анастасией Савчук, Мартой Фединой и Алиной Шинкаренко.

В этом году они будут соперничать за награды в дуэтной программе. В 2022 году Марина и Владислава становились чемпионками Европы и вице-чемпионками мира, а в 2023-м выиграли золотые награды Европейских игр. Так что в Париже Алексевы будут одними из претенденток на награды.

Алексей Середа

В 2019 году Алексей Середа, будучи 13-летним подростком, сенсационно стал чемпионом Европы в прыжке в воду с 10-метровой вышки. Теперь Алексею 18, он имеет в активе четыре награды чемпионатов мира, дважды выиграл "золото" на Европейских играх 2023, а потому сбрасывать его со счетов точно не стоит. Середа может рассчитывать на любую медаль, главное, чтобы судьи в его виде спорта были объективны, с чем часто возникают проблемы.

Елена Костевич

Елена Костевич

Самая опытная и одна из самых титулованных участниц олимпийской команды Украины едет на шестую Олимпиаду. В 19 лет она стала олимпийской чемпионкой Афин-2004 в стрельбе из пневматического пистолета, а также дважды поднималась на третью ступень пьедестала в Лондоне-2012, и еще раз — в Токио-2020. В её виде спорта возраст — точно не помеха показывать высокие результаты, а потому безумный опыт дает надежду на еще одну медаль.

Сергей Кулиш

Черкассчанин в 2016 году приятно удивил, когда стал вице-чемпионом Олимпиады в Рио. Но в 2022 году он доказал, что тот результат не был случайностью, став чемпионом мира и выиграв серебряную награду в Каире. Изменилась только дисциплина: теперь он стреляет из мелкокалиберной винтовки на расстоянии 50 метров. Конкуренция в стрельбе очень высока, но если звезды сойдутся, шансы будут на любую награду.

Анна "Stefani" Пономаренко

Брейкинг — абсолютный дебютант в олимпийской программе, а сверхопытная харьковчанка вполне способна побороться за медали. "Stefani" является действующим серебряным призером Европейских игр в прошлом году, где, собственно, и получила лицензию в Париж.

Элина Свитолина

Еліна Світоліна на Олімпійських іграх у Токіо

29-летняя украинка уже имеет бронзовую медаль, полученную в Токио-2020. И если для многих мировых теннисисток олимпийская награда не является вожделенной целью, то для Элины это возможность в первую очередь напомнить о войне в Украине. А потому мотивации ей, как и другим украинкам, будет вполне достаточно. Однако именно Свитолина благодаря своему опыту выглядит главной украинской претенденткой на медаль в теннисе.

Вместо постскриптума

Спорт в общем — вещь непредсказуемая, а Олимпийские игры и подавно. Очевидно, не все вышеупомянутые украинцы смогут воплотить свои олимпийские мечты. С другой стороны, кто-то сможет преподнести сюрприз. То ли украинские прыгуны в воду, то ли мастера академической дамбы, то ли украинские стрелки — как шаровые, так и стендовые.

Прогноз Чемпиона

Наш прогноз будет сдержанным, поскольку динамика последних лет достаточно отрицательна, а большая война еще больше внесла свои коррективы.

Украинские атлеты завоюют в Париже 13-15 медалей, из которых 2 золотые.