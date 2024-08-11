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Олимпийская арифметика: сколько Украина выплатит своим чемпионам и призерам

Максим Розенко , Денис Шаховець — 11 августа, 14:20
Getty Images
Олимпийская арифметика: сколько Украина выплатит своим чемпионам и призерам

На Олимпийских играх в Париже украинцы завоевали 12 медалей — 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые.

Олимпийскими чемпионами в Париже стали 6 украинцев. Первую золотую медаль выиграла наша женская сборная по фехтованию (сабля, командное первенство) в составе 33-летней Ольги Харлан, 32-летней Елены Кравацкой, 31-летней Алины Комащук и 28-летней Юлии Бакастовой. Все они получат по 125 тысяч долларов.

Вторая самая высокая награда в активе 22-летней легкоатлетки Ярославы Магучих (прыжки в высоту). Третья у 29-летнего боксера Александра Хижняка. Также 50 процентов премии спортсменов (62 500 долларов) выплатят их тренерам.

Суммарно наши олимпийские чемпионы получат премию в размере 725 тысяч долларов, а их тренеры — 362 500 долларов. Всего 1 087 500 долларов.

Серебряные медали завоевали 31-летний Сергей Кулиш (пулевая стрельба, пневматическое ружье, 50 метров), 21-летний Илья Ковтун (спортивная гимнастика, параллельные брусья), 25-летний Парвиз Паша-оглы Насибов (греко-римская борьба) Ирина Коляденко (женская борьба), 27-летняя Людмила Лузан и 26-летняя Анастасия Рыбачок (гребля, каноэ-двойки, 500 метров). Суммарно серебряные призеры Олимпийских игр в Париже получат премии от государства в размере 600 тысяч долларов, а их тренеры300 тысяч. Всего 900 000 долларов

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок

Getty Images

Бронзовые награды завоевали Ольга Харлан (фехтование, сабля, личное первенство), 29-летняя Ирина Геращенко (легкая атлетика, прыжки в высоту), 23-летний Михаил Кохан (легкая атлетика, метание молота), 33-летний Жан Беленюк борьба). Суммарно бронзовые призеры Олимпиды-2024 получат премии в размере 320 тысяч долларов, а их тренеры160 тысяч долларов. Всего 480 000 долларов

Олимпийские призовые (вместе с тренерами):

  • Золотые медали 1 087 500 долларов
  • Серебряные медали900 000 долларов
  • Бронзовые медали — 480 000 долларов

Всего — 2 467 500 долларов

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Наибольшую премию от государства получит Ольга Харлан — 205 тысяч долларов, ведь кроме победы в командных соревнованиях она также завоевала бронзовую награду в личном первенстве. Но призовые Александра Хижняка составят даже больше125 тысяч от государства и 100 от Александра Усика. Ярослава Магучих получит 175 тысяч долларов (125 от Украины и 50 тысяч от World Athletics)

Напомним, за олимпийское "золото" наше правительство выплачивает премию 125 тысяч долларов, за серебряную медаль 100 тысяч, за бронзовую 80 тысяч.

Максим Розенко, Чемпион, из Парижа

Ответственный редактор — Денис Шаховец

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