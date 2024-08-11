Олимпийская арифметика: сколько Украина выплатит своим чемпионам и призерам

На Олимпийских играх в Париже украинцы завоевали 12 медалей — 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые.

Олимпийскими чемпионами в Париже стали 6 украинцев. Первую золотую медаль выиграла наша женская сборная по фехтованию (сабля, командное первенство) в составе 33-летней Ольги Харлан, 32-летней Елены Кравацкой, 31-летней Алины Комащук и 28-летней Юлии Бакастовой. Все они получат по 125 тысяч долларов.

Вторая самая высокая награда в активе 22-летней легкоатлетки Ярославы Магучих (прыжки в высоту). Третья у 29-летнего боксера Александра Хижняка. Также 50 процентов премии спортсменов (62 500 долларов) выплатят их тренерам.

Суммарно наши олимпийские чемпионы получат премию в размере 725 тысяч долларов, а их тренеры — 362 500 долларов. Всего 1 087 500 долларов.

Серебряные медали завоевали 31-летний Сергей Кулиш (пулевая стрельба, пневматическое ружье, 50 метров), 21-летний Илья Ковтун (спортивная гимнастика, параллельные брусья), 25-летний Парвиз Паша-оглы Насибов (греко-римская борьба) Ирина Коляденко (женская борьба), 27-летняя Людмила Лузан и 26-летняя Анастасия Рыбачок (гребля, каноэ-двойки, 500 метров). Суммарно серебряные призеры Олимпийских игр в Париже получат премии от государства в размере 600 тысяч долларов, а их тренеры — 300 тысяч. Всего 900 000 долларов

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок Getty Images

Бронзовые награды завоевали Ольга Харлан (фехтование, сабля, личное первенство), 29-летняя Ирина Геращенко (легкая атлетика, прыжки в высоту), 23-летний Михаил Кохан (легкая атлетика, метание молота), 33-летний Жан Беленюк борьба). Суммарно бронзовые призеры Олимпиды-2024 получат премии в размере 320 тысяч долларов, а их тренеры — 160 тысяч долларов. Всего 480 000 долларов

Олимпийские призовые (вместе с тренерами):

Золотые медали — 1 087 500 долларов

Серебряные медали — 900 000 долларов

Бронзовые медали — 480 000 долларов

Всего — 2 467 500 долларов

Наибольшую премию от государства получит Ольга Харлан — 205 тысяч долларов, ведь кроме победы в командных соревнованиях она также завоевала бронзовую награду в личном первенстве. Но призовые Александра Хижняка составят даже больше – 125 тысяч от государства и 100 от Александра Усика. Ярослава Магучих получит 175 тысяч долларов (125 от Украины и 50 тысяч от World Athletics)

Напомним, за олимпийское "золото" наше правительство выплачивает премию 125 тысяч долларов, за серебряную медаль — 100 тысяч, за бронзовую — 80 тысяч.

Максим Розенко, Чемпион, из Парижа

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