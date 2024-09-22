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Женская сборная Украины победила Румынию на шахматной Олимпиаде, мужская уступили Сербии

Олексій Мурзак , Андрій Яросименко — 22 сентября, 17:01
Женская сборная Украины победила Румынию на шахматной Олимпиаде, мужская уступили Сербии
Василь Іванчук
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В воскресенье, 22 сентября, в рамках продолжающейся в венгерском Будапеште Шахматной Олимпиады-2024 женская сборная Украины в заключительном туре победила Румынию.

Мужская сборная уступила Сербии со счетом 0:3. Свои партии проиграли Василий Иванчук, Антон Коробов и Владимир Онищук, в то же время Руслан Пономарев свел свою партию вничью.

У женщин победы одержали Юлия Осьмак, Инна Гапоненко и Евгения Долуганова, а Наталья Букса расписала ничью.

Олимпиада-2024
11 тур, 22 сентября

Сербия (Мужчины) – Украина (Мужчины) продолжается

Алексей Сарана – Василий Иванчук 1:0

Александар Илдыч – Руслан Пономарев 0:5, 0:5

Роберт Маркус – Антон Коробов 1:0

Ветимир Ивич – Владимир Онищук

Румыния (Женщины) – Украина (Женщины) 0:3

Ирина Булмага – Юлия Осьмак 0:1

Михаэла Санду – Наталья Букса 0:5, 0:5

Дариа-Мируна Легачи – Инна Гапоненко 0:1

Михаэла-Алессия Чиолачу – Евгения Долуганова 0:1

Напомним, в предыдущем туре обе украинские сборные не смогли отличиться победами: Женская сборная Украины уступила американским шахматисткам, а мужчины разделили очки с Арменией.

Отметим, что шахматная Олимпиада-2024 проходит по швейцарской системе, так что обе украинские команды играли против команд с равным количеством баллов.

В соревнованиях принимают участие игроки из 194 стран, являющиеся абсолютным рекордом турнира.

Юлія Осьмак Руслан Пономарьов Шахи Ігор Коваленко Анна Ушеніна Василь Іванчук Андрій Волокітін Наталія Букса Евгенія Долуханова Шахова Олімпіада-2024

Юлія Осьмак

Олимпиада. Мужская сборная Украины сыграет с Сербией, женская – с Румынией

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