Женская сборная Украины победила Румынию на шахматной Олимпиаде, мужская уступили Сербии

В воскресенье, 22 сентября, в рамках продолжающейся в венгерском Будапеште Шахматной Олимпиады-2024 женская сборная Украины в заключительном туре победила Румынию.

Мужская сборная уступила Сербии со счетом 0:3. Свои партии проиграли Василий Иванчук, Антон Коробов и Владимир Онищук, в то же время Руслан Пономарев свел свою партию вничью.

У женщин победы одержали Юлия Осьмак, Инна Гапоненко и Евгения Долуганова, а Наталья Букса расписала ничью.

Олимпиада-2024

11 тур, 22 сентября

Сербия (Мужчины) – Украина (Мужчины) продолжается

Алексей Сарана – Василий Иванчук 1:0

Александар Илдыч – Руслан Пономарев 0:5, 0:5

Роберт Маркус – Антон Коробов 1:0

Ветимир Ивич – Владимир Онищук

Румыния (Женщины) – Украина (Женщины) 0:3

Ирина Булмага – Юлия Осьмак 0:1

Михаэла Санду – Наталья Букса 0:5, 0:5

Дариа-Мируна Легачи – Инна Гапоненко 0:1

Михаэла-Алессия Чиолачу – Евгения Долуганова 0:1

Напомним, в предыдущем туре обе украинские сборные не смогли отличиться победами: Женская сборная Украины уступила американским шахматисткам, а мужчины разделили очки с Арменией.

Отметим, что шахматная Олимпиада-2024 проходит по швейцарской системе, так что обе украинские команды играли против команд с равным количеством баллов.

В соревнованиях принимают участие игроки из 194 стран, являющиеся абсолютным рекордом турнира.