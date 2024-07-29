Романчук не сумел выйти в финал на 800 метров вольным стилем

Украинский пловец Михаил Романчук финишировал восьмым в предварительном заплыве на 800 метров вольным стилем на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Украинец продемонстрировал результат 7:49,75 и досрочно не смог пройти в восьмерку лучших среди четырех отборочных заплывов.

Отметим, что Романчук — олимпийский рекордсмен на этой дистанции. В отборочном заплыве Токио-2020 (соревнования состоялись в 2021) Михаил продемонстрировал результат 7:41,28.

Для Михаила Романчука Олимпийские игры не завершаются. 3 августа украинский пловец сразится на еще одной своей коронной дисциплине — 1500 м свободным стилем. На этой дистанции Романчук завоевал серебро Тоико.

Напомним, что соревнование по плаванию на Играх-2024 будет проходить с 27 июля по 9 августа на "Арене Дефан", а также в реке Сена. Программа Олимпийских игр-2024 по плаванию состоит из 37 дисциплин (по 18 у мужчин и женщин и одна смешанная), в частности, два марафона на открытой воде длиной 10 км.

Чемпион проводит текстовую трансляцию третьего соревновательного дня Олимпийских игр в Париже.