Олимпийские игры-2024: расписание выступлений украинских спортсменов 30 июля

В четвертый день Олимпийских игр-2024, 30 июля, на арены Парижа выйдут 13 украинских спортсменов, представители 9 видов спорта. Также футбольная сборная сыграет ключевой матч группового этапа против сборной Аргентины.

Команда украинских фехтовальщиц на шпагах — единственные наши спортсменки, которые в этот день будут претендовать на медали.

Олимпийские игры-2024: календарь, расписание соревнований

Расписание выступлений украинских спортсменов на 30 июля

9:30. Бадминтон, женщина, групповой этап. Тереза Свабикова – Полина Бугрова.

11:00. Настольный теннис, женщины, 1/16 финала. Бернардет Шосс — Маргарита Песоцкая.

12:07. Плавание, мужчины. 200 м баттерфляем, Предварительные заплывы. Денис Кесиль. Полуфиналы - 21:42.

14:30*. Теннис, женщины, одиночный разряд. 1/8 финала. Мария Саккари — Марта Костюк.

17:30*. Теннис, женщины, парный разряд. 1/8 финала. Сье/Цао — Костюк/Ястремская.

14:18*. Стрельба из лука, мужчины, 1/32 финала. Маркус Д'Альмейда — Михаил Усач.

🥇14 : 30. Фехтование. Командная шпага, женщины, 1/4 финала. Китай — Украина. Полуфиналы — 16:50. Финал — 17:40.

16:00. Теннис, женщина. 1/8 финала. Элина Свитолина – Барбора Крейчикова.

16:00. Гребной слалом, женщина. Байдарки-одиночки. Квалификация, первый заезд Виктория Усс.

18:00. Футбол, команда, групповой этап. Аргентина - Украина.

18:10. Гребной слалом, женщина. Байдарка-одиночка. Квалификация, второй заезд, Виктория Усс.

21:32. Бокс, мужчины, 1/8 финала (80 кг). Александр Хижняк — Филипп Акилов.

Всего 30 июня будет разыграно 12 комплектов наград в 8 видах спорта.

Напомним, на Олимпиаду удалось отобраться 140 украинских атлетов. Отечественные спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта.