Билеты на церемонию открытия Олимпиады стоят бешеные деньги

Впервые в истории Олимпийских игр церемония открытия состоится в формате речного парада, а Сена станет волшебным фоном для 10 500 олимпийских атлетов. Она пройдет в Париже, в пятницу вечером.

Организаторы обещают уникальное шоу на лодках от моста Аустерлиц к площади Трокадеро с продвижением около 6 километров. Процессия обойдет острова Сен-Луи и Сите, на котором расположен легендарный собор Парижской Богоматери. Остановятся лодки рядом с Йенским мостом.

Ожидается, что вживую церемонию будут смотреть до 300 тысяч зрителей. Бесплатно посмотреть шоу можно только с верхних набережных Сены. Если же хотите быть где-то поближе, придется покупать билет.

Цены на билеты достигают космических величин. Они распределены на категории A, B, C, D, E+ и E (стоячие места). Лучшие места (категория А) стоят 2 700 евро (1217 48 грн) за билет. Цена на билеты категории В — 1 600 евро (72 147 грн). Категория С — 900 евро (40 582 грн), и их уже нет в продаже. Категория D — 500 евро (22 545 грн). Категории Е+ стоит 250 евро (11 309 грн) и Е — 90 евро (4 058 грн). Двух последних категорий тоже уже нет в продаже.

Маршрут парада открытия Олимпийских игр-2024

Максим Розенко, Чемпион, из Парижа