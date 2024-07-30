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Харлан: Я мечтала о 5 олимпийских медалях – они символизируют 5 олимпийских колец

Андрій Твердохліб — 30 июля, 13:49
Харлан: Я мечтала о 5 олимпийских медалях – они символизируют 5 олимпийских колец

Новоиспеченный бронзовый призер Олимпийских игр в Париже Ольга Харлан рассказала корреспонденту Чемпиона Александру Гливинскому о своей мечте.

"Да, у меня теперь есть 5 олимпийских медалей, я мечтала о них, как о символе 5 олимпийских колец. Но еще будет командное первенство, хочу выложиться по полной".

Командные соревнования саблисток состоятся 3 августа. Помимо Харлан, за сборную Украины будут фехтовать Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова. Украинки являются одними из фавориток турнира.

Напомним, Ольга Харлан стала второй украинской спортсменкой после пловчихи Яны Клочковой, которая является обладательницей 5 олимпийских медалей. Также Харлан первая представительница Украины которая выигрывали медали на 4 разных Олимпиадах.

Наш сайт ведет текстовую трансляцию 4-го дня Олимпиады в Париже.

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