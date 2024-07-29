Джокович победил Надаля в 60-м очном матче

Сербский теннисист Новак Джокович одолел Рафаэля Надаля во втором круге Олимпийских игр-2024.

Матч продолжался 1 час 44 минуты и завершился со счетом 6:1, 6:4.

Джокович разбил Надаля в первом сете (6:1) и был близок к этому во второй партии, но при счете 0:4 Рафа проснулся и выиграл 4 гейма подряд. В итоге Новак все же не разрешил испанцу оформить камбэк и довел дело до победы в двух сетах.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Второй круг, 29 июля

Новак Джокович (Сербия) — Рафаэль Надаль (Испания) 6:1, 6:4

Это был 60-й очный поединок между двумя живыми легендами мирового тенниса. Преимущество на стороне Джоковича - 31 победа, у Надаля 29.

Несмотря на вылет из одиночного разряда, Рафаэль продолжит выступления на Олимпийских играх-2024. Он участвует в парном разряде вместе с Карлосом Алькарасом.

Напомним, Чемпион проводит текстовую трансляцию третьего соревновательного дня Олимпийских игр в Париже.