Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Олимпийские игры Олимпийские игры - 2024

На Олимпийских играх-2024 установлен первый мировой рекорд

Владислав Уткін — 25 июля, 15:07
На Олимпийских играх-2024 установлен первый мировой рекорд

Кореянка Лим Си Хен установила новый мировой рекорд по стрельбе из лука на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Си Хен продемонстрировала невероятный результат в квалификации женского одиночного турнира, набрав 692 очка.

Спортсменка улучшила предыдущий мировой рекорд, установленный в 2019 году, другой представительницы Республики Кореи Кан Чже Йон на 2 пункта.

Основной раунд женского одиночного турнира по стрельбе из лука начнется 30 июля. В первом раунде Си Хен будет противостоять представительнице Пуэрто-Рико Алондри Ривери.

Світовий рекорд Стрільба з лука Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024

Світовий рекорд

Магучих не на первом месте: кто прыгал выше по соотношению к своей голове
Магучих – четвертая украинская легкоатлетка – рекордсменка мира
Путь в историю: как Магучих устанавливала мировые рекорды
Историческое видео. Магучих прыгнула на 2.10 и побила мировой рекорд 37-летней давности
Смит побила мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине

Последние новости