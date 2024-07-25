На Олимпийских играх-2024 установлен первый мировой рекорд

Кореянка Лим Си Хен установила новый мировой рекорд по стрельбе из лука на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Си Хен продемонстрировала невероятный результат в квалификации женского одиночного турнира, набрав 692 очка.

Спортсменка улучшила предыдущий мировой рекорд, установленный в 2019 году, другой представительницы Республики Кореи Кан Чже Йон на 2 пункта.

Основной раунд женского одиночного турнира по стрельбе из лука начнется 30 июля. В первом раунде Си Хен будет противостоять представительнице Пуэрто-Рико Алондри Ривери.