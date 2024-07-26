Идеальный баланс. Как Париж-2024 дошел до гендерного равенства и какой вклад Украины

Вскоре начнутся XXXIII Летние Олимпийские игры, которые будут проходить с 26 июля по 11 августа. На них более 10 тысяч спортсменов со всего мира разыграют 329 комплектов наград. На восьмую для себя летнюю Олимпиаду Украина завоевала 124 лицензии.

Что интересно, именно в Париже-2024 впервые будет равное количество мужчин и женщин среди участников. И Украина тоже повлияла на это. Сегодня мы расскажем о пути Олимпийских игр к гендерному равенству и какое количество женщин и мужчин было у Украины на всех ОИ.

Путь к равенству, от Парижа-1900 до Парижа-2024

На первой Олимпиаде прошлого столетия (Париж-1900) было представлено 997 спортсменов, среди которых было 22 женщины (2,2%). За 28 лет этот показатель вырос совсем немного (9,6%). Из 2883 спортсменов женщин было всего 277.

Спустя 38 лет этот процент почти изменился. В Токио-1964 соревновались 5151 спортсменов, из них лишь 680 женщин (13,2%). И уже с этого момента начинается ощутимый рост этого показателя.

В Барселоне-1992 соревновались уже 9356 спортсменов. И процент женщин достиг отметки в 28,9%. Их было 2704. Уже на следующих Олимпийских играх появился женский футбол, что повлияло на выравнивание количества мужчин и женщин на Играх. И, наконец, что символично, в Париже-2024 процент между ними поделился поровну.

Как изменялось количество женщин в делегации Украины

На Олимпийские игры-2024 от Украины отправятся 140 спортсменов. Среди них 68 женщин и 72 мужчины (48,7%). Почти идеальное равенство. Однако интересно, каков был этот показатель на первой для нашей страны Олимпиаде.

На ОИ-1996 в Атланте сборную Украины представлял 231 спортсмен, среди которых было 85 женщин (38,9%). Уже на следующих Играх в Сиднее среди 230 спортсменов была 91 женщина. Количество участников почти идентично, поэтому рост заметен, хотя он был и не столь велик (39,6%).

На Олимпиаде-2004 в Афинах было уже 240 украинцев, в том числе 115 женщин. То есть процент достиг безумной отметки в 47,9%. В Пекине-2008 было уже 120 женщин среди 243 спортсменов. Это 49,4%.

А уже в Лондоне-2012 у Украины было равное количество женщин и мужчин, по 119 (в общей сложности 238). Рио-2016 ознаменовался тем, что количество женщин в сборной Украины впервые превысило количество мужчин. В общей сложности поехало 206 спортсменов, среди которых было 119 женщин (57,8%).

На Токио-2020 этот показатель был близок к повторению. Из 155 спортсменов женщин было 89, то есть 57,4%. Интересно, что если бы на Олимпийские игры-2024 не вышла сборная Украины по футболу, то количество женщин снова было бы больше, однако уже не столь ощутимо (53,1%).