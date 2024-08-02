Как туристам на Олимпиаде в Париже сдают фейковые апартаменты и при чем здесь Booking.com

Олимпийские игры в Париже посещают сотни тысяч фанов спорта. И они рискуют стать жертвами мошенников при бронировании жилья. Даже если забронировали квартиру на, казалось, надежном Booking.com. Чемпион решил на собственном опыте проверить слухи о массовых мошенничествах. Автор этих строк забронировал и оплатил апартаменты, которые недавно появились на почтенном сервисе и даже съездил посмотреть на, как оказалось, фейковое помещение.

Вечером 1 августа в приложении Букинг я забронировал апартаменты под названием Unusual ista, Heated & air-conditioned boat (номер бронирования 4461551616). Цена на одну ночь составила 106,70 евро. С одной стороны — немного по дешевке. С другой — апартаменты находились в пригороде Парижа (28 километров от центра), бронировал день в день, а тариф был безвозвратный. Все эти три фактора влияют на ценообразование. Оценка за это жилье на Букинге составляла 8,5 по 10-бальной системе.

Сервис снял деньги, прислал квитанцию и подтверждение бронирования. Я взял такси и поехал в дом. Параллельно начал набирать телефон владельца апартаментов, который мне в подтверждение бронирования прислал сервис. Телефон не отвечал. Я начал отправлять сообщения на WhatsApp. Ответы неприятно удивили. Первоначально "владелец" написал, что им еще не пришло подтверждение от Booking.com. Потом, что уплаченные деньги это только комиссия сервиса, нужна доплата напрямую. И предложил переслать 100 евро на PayPall.

Я уже четко осознал, что имею дело с мошенником, но сказал, чтобы владелец ждал меня в помещении, где мы все обсудим. Конечно, "апартаменты" оказались фейковыми. Это должна была быть маленькая яхта-бот на причале. Её не было. Я еще написал "владельцу", чтобы он отправил мне геолокацию, мол, по той, что предоставил Букинг, яхту не вижу. Мошенник имел наглость ответить, мол, если ты заплатил за квартиру, то она у тебя должна быть. Все стало понятно.

Почти сразу же я написал письмо на Booking.com с требованием вернуть деньги, где подробно расписал ситуацию. Есть лояльность к этому бренду, пользуюсь его сервисом более 10 лет. Но бренд, не проверив владельца, сам дискредитирует себя. Пока ответа от Букинга не получил, но добавлю его, если он появится.

К сожалению, на момент написания текста на Booking.com еще было доступно бронирование этого фейкового помещения. Если в ближайшее время сервис не отреагирует на мой запрос, можно будет подозревать работников этой компании в сговоре с мошенниками.

Что нужно делать туристам, чтобы не быть обманутыми

Если бронируете недавно появившееся на Букинг помещение, обязательно прочтите все комментарии предыдущих клиентов и обратите внимание на даты их появления. Лучше бронировать гостиницы и квартиры, которые уже долгое время сотрудничают с сервисом и платят за проживание на месте. При бронировании "ноунеймов" и безвозвратной оплате за жилье риски быть обманутыми сразу возрастают.

Максим Розенко, из Парижа

Ответственный редактор — Денис Шаховец