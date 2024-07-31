Фото дня. Бразильский серфингист установил рекорд Олимпийских игр

Бразильский серфингист Габриэль Медина вышел в четвертьфинал Олимпийских игр, победив японца Каноа Игараши.

Медина установил олимпийский рекорд, получив самый большой балл в истории одиночной волны — 9,90 из 10.

Фотографы, находившиеся на лодке рядом с пловцом, сумели зафиксировать невероятный снимок, на котором Медина летит над водой вместе с доской и указывает пальцем вверх, указывая на свою победу.

Отметим, что четвертьфинальные поединки в серфинге пройдут завтра, 1 августа. Медина встретится со своим земляком Жуаном Чианкой

Соревнования по серфингу на летних Олимпийских играх 2024 года идут с 27 июля по 5 августа 2024 года у побережья Теахупоо (Таити, Французская Полинезия). В соревнованиях на короткой доске примут участие 48 серфингистов (по 24 каждого пола), что на 8 больше, чем на летних Олимпийских играх 2020 года.