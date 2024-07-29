Экономика Олимпиады-2024: счет, который не выводят на табло

Как и в случае с футбольным Евро-2024, Чемпион посмотрел на Летние Олимпийские игры 2024 в Париже с экономической точки зрения.

Специалисты считают, что XXXIII Летние Олимпийские игры станут относительно недорогими и прибыльными для организаторов — Международного Олимпийского Комитета (МОК) и Парижа.

Ориентировочные расходы на организацию и проведение Игр должны составить до €5 млрд (операционный бюджет). Французская столица существенно экономит на спортивной инфраструктуре: ведь специально для Игр построили только два новых объекта — Центр водных видов спорта и Олимпийский поселок в парижском пригороде Сен-Дени.

Но необходимые инфраструктурные и другие расходы, кроме собственно проведения соревнований, доводят общую цифру до 9 млрд. евро. Но все равно это самая маленькая сумма для Олимпиад XXI века, средние бюджеты которых всегда были свыше $12 млрд. Самой дорогой считается Олимпида-2020 в Токио, которую оксфордские эксперты оценили в $25 млрд.

Ожидается, что большинство операционных расходов на ОИ-2024 покроется от трех источников финансирования: от МОК (€1,2 млрд), местных спонсоров (€1,2 млрд) и зрителей (продажа билетов и туристические сервисы на сумму около €1,4 млрд). Остальные расходы взял на себя государственный бюджет Франции — большая доля придется на Паралимпиаду, которые обычно спонсоры финансируют гораздо меньше.

Церемония открытия Парижа-2024 Фото Виталия Клюева

Средства от МОК — деньги, которые комитет получает от бродкастеров (за права на трансляцию Игр) и спонсоров, среди которых такие глобальные бренды, как Samsung, P&G, Visa, Toyota и другие.

За период с 2017 по 2021 годы (две Олимпиады — зимняя Пхенчхан-2018 и летняя Токио-2020) МОК заработал $7,6 млрд. Из этой суммы большую часть (61%) принесла реализация ТВ-прав, 30% поступило от спонсоров и 9% — от других доходов (в частности, атрибутика, реализация прав).

МОК не публикует свои доходы от отдельных Олимпиад в отрыве от других: бродкастерам и спонсорам обычно предлагают пакеты сразу на несколько Игр. Кстати, основной интерес зрителей приходится на летние Олимпиады, и по сути они за собой "тянут" еще и зимние виды спорта.

Компания Warner Bros Discovery (WBD) заключила с МОК эксклюзивный контракт как бродкастер на период 2018-2024, заплатив €1,3 млрд. Свои доходы компания заработала, продавая сублицензионные права бродкастерам отдельных стран.

Что касается спонсоров, то в программе спонсорства ОИ-2024 принимают участие около 80 различных компаний, которые разделены на три категории: премиальные, официальные и всемирные партнеры. В частности, известный лакшери-бренд "Луи Виттон" за присутствие на парижской Олимпиаде в статусе премиального партнера заплатил оргкомитету €150 млн.

Точные данные о том, сколько заработает МОК на Олимпиаде-2024, станут известны только два года спустя, когда комитет опубликует финансовый отчет. МОК — некоммерческая организация, поэтому почти весь свой доход комитет направляет либо на федерацию, либо на организацию мероприятий. МОК оставляет себе небольшую часть (10%), чтобы платить зарплаты сотрудникам и реализовывать собственные проекты.



Фото Виталия Клюева

За МОК в любом случае можно не беспокоиться. А вот страны и города-организаторы чаще всего оказываются не в состоянии отразить расходы на организацию Олимпийских игр. Поэтому обычно обретение права на проведение Олимпиады, кроме энтузиазма, сталкивается с протестами и недовольством жителей принимающих городов. Так было и в Париже. Однако организаторы и аналитики надеются на долгосрочный эффект использования олимпийского наследия.

Согласно прогнозам парижского Центра изучения спортивной экономики и права (CDES), долгосрочный экономический эффект от ОИ-2024 должен составить до €11,2 млрд. В эту сумму входят доходы от организации соревнований (около €4,6 млрд), от строительства олимпийских объектов (около €3 млрд) и доходы от туризма (около €3,6 млрд).

Впрочем, €11,2 млрд — это оптимистический прогноз, а есть еще базовый (€9 млрд) и отрицательный (€6,7 млрд). Время покажет. Но в любом случае парижская Олимпиада окупится, правда, в перспективе до 2034 года.

Исполнительный директор Оргкомитета ОИ-2024 (COJO) Этьен Тобуа подчеркнул, что главной целью организаторов является не получить доходы, а провести зрелищные игры, максимально придерживаясь бюджета.

Семен Запорожец