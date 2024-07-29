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Экономика Олимпиады-2024: счет, который не выводят на табло

Денис Шаховець — 29 июля, 06:00
Фото Віталія Клюєва
Экономика Олимпиады-2024: счет, который не выводят на табло

Как и в случае с футбольным Евро-2024, Чемпион посмотрел на Летние Олимпийские игры 2024 в Париже с экономической точки зрения.

Специалисты считают, что XXXIII Летние Олимпийские игры станут относительно недорогими и прибыльными для организаторов — Международного Олимпийского Комитета (МОК) и Парижа.

Ориентировочные расходы на организацию и проведение Игр должны составить до €5 млрд (операционный бюджет). Французская столица существенно экономит на спортивной инфраструктуре: ведь специально для Игр построили только два новых объекта — Центр водных видов спорта и Олимпийский поселок в парижском пригороде Сен-Дени.

Но необходимые инфраструктурные и другие расходы, кроме собственно проведения соревнований, доводят общую цифру до 9 млрд. евро. Но все равно это самая маленькая сумма для Олимпиад XXI века, средние бюджеты которых всегда были свыше $12 млрд. Самой дорогой считается Олимпида-2020 в Токио, которую оксфордские эксперты оценили в $25 млрд.

Ожидается, что большинство операционных расходов на ОИ-2024 покроется от трех источников финансирования: от МОК (€1,2 млрд), местных спонсоров (€1,2 млрд) и зрителей (продажа билетов и туристические сервисы на сумму около €1,4 млрд). Остальные расходы взял на себя государственный бюджет Франции большая доля придется на Паралимпиаду, которые обычно спонсоры финансируют гораздо меньше.

Церемония открытия Парижа-2024

Церемония открытия Парижа-2024

Фото Виталия Клюева

Средства от МОК деньги, которые комитет получает от бродкастеров (за права на трансляцию Игр) и спонсоров, среди которых такие глобальные бренды, как Samsung, P&G, Visa, Toyota и другие.

За период с 2017 по 2021 годы (две Олимпиады зимняя Пхенчхан-2018 и летняя Токио-2020) МОК заработал $7,6 млрд. Из этой суммы большую часть (61%) принесла реализация ТВ-прав, 30% поступило от спонсоров и 9% от других доходов (в частности, атрибутика, реализация прав).

МОК не публикует свои доходы от отдельных Олимпиад в отрыве от других: бродкастерам и спонсорам обычно предлагают пакеты сразу на несколько Игр. Кстати, основной интерес зрителей приходится на летние Олимпиады, и по сути они за собой "тянут" еще и зимние виды спорта.

Компания Warner Bros Discovery (WBD) заключила с МОК эксклюзивный контракт как бродкастер на период 2018-2024, заплатив €1,3 млрд. Свои доходы компания заработала, продавая сублицензионные права бродкастерам отдельных стран.

Что касается спонсоров, то в программе спонсорства ОИ-2024 принимают участие около 80 различных компаний, которые разделены на три категории: премиальные, официальные и всемирные партнеры. В частности, известный лакшери-бренд "Луи Виттон" за присутствие на парижской Олимпиаде в статусе премиального партнера заплатил оргкомитету €150 млн.

Точные данные о том, сколько заработает МОК на Олимпиаде-2024, станут известны только два года спустя, когда комитет опубликует финансовый отчет. МОК некоммерческая организация, поэтому почти весь свой доход комитет направляет либо на федерацию, либо на организацию мероприятий. МОК оставляет себе небольшую часть (10%), чтобы платить зарплаты сотрудникам и реализовывать собственные проекты.


Фото Виталия Клюева

За МОК в любом случае можно не беспокоиться. А вот страны и города-организаторы чаще всего оказываются не в состоянии отразить расходы на организацию Олимпийских игр. Поэтому обычно обретение права на проведение Олимпиады, кроме энтузиазма, сталкивается с протестами и недовольством жителей принимающих городов. Так было и в Париже. Однако организаторы и аналитики надеются на долгосрочный эффект использования олимпийского наследия.

Согласно прогнозам парижского Центра изучения спортивной экономики и права (CDES), долгосрочный экономический эффект от ОИ-2024 должен составить до €11,2 млрд. В эту сумму входят доходы от организации соревнований (около €4,6 млрд), от строительства олимпийских объектов (около €3 млрд) и доходы от туризма (около €3,6 млрд).

Впрочем, €11,2 млрд это оптимистический прогноз, а есть еще базовый (€9 млрд) и отрицательный (€6,7 млрд). Время покажет. Но в любом случае парижская Олимпиада окупится, правда, в перспективе до 2034 года.

Исполнительный директор Оргкомитета ОИ-2024 (COJO) Этьен Тобуа подчеркнул, что главной целью организаторов является не получить доходы, а провести зрелищные игры, максимально придерживаясь бюджета.

Семен Запорожец

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