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Дебют мечты: Костюк уверенно победила Сунь на старте Олимпийских игр-2024

Ігор Чернявський — 28 июля, 18:00
Дебют мечты: Костюк уверенно победила Сунь на старте Олимпийских игр-2024

Первая ракетка Украины Марта Костюк (19) победила представительницу Новой Зеландии Лулу Сунь (55) в первом круге Олимпийских игр-2024.

Матч продолжался 1 час 23 минуты и завершился со счетом 6:4, 6:3.

22-летняя киевлянка не слишком удачно вошла в игру, проиграв свою подачу уже в третьем гейме. Но Марта не позволила сопернице увеличить преимущество, а затем и сама сделала два брейка, благодаря чему выиграла пергую партию.

Второй сет Костюк начала монструозно, забрав 4 гейма подряд. Но потом украинцы не хватило стабильности, чтобы довести дело до "баранки". Марта позволила Сунь возродить интригу, но все же не упустила победу.

Олимпийские игры-2024
 Париж, Франция
 Первый круг, 28 июля

Марта Костюк (Украина) - Лулу Сунь (Новая Зеландия) 6:4, 6:3

Для Марты это был дебютный матч на Олимпийских играх. В следующем круге она сыграет против победительницы пары Клара Бюрель (Франция) – Екатерина Синякова (Чехия).

Марта Костюк Олімпійські ігри-2024

Марта Костюк

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