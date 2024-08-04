Чепурный: В федерации гимнастики Украины происходит битва за власть

Украинский гимнаст Назар Чепурный неудачно выступил в финале соревнований по опорному прыжку на Олимпийских играх-2024, заняв 6 место.

Сразу после финала 21-летний житель города ответил на вопросы СМИ, среди которых был и наш корреспондент Александр Гливинский. Чемпион выделил самые горячие вопросы и ответы.

— Как оцениваете свой скачок сегодня?

— Я не считаю, что мои скачки сегодня были хуже, чем скачок британца. Не знаю причин. Так многое хочется сказать, но не все можно. Как я сказал раньше, хочу поблагодарить, не буду говорить кому, за то, что в спортивной гимнастике происходит битва за власть. Именно поэтому проигрываются медали на Олимпийских играх, на чемпионатах Европы занижают на пол балла, как это было в Римине. За второй скачок, который был выполнен лучше, чем в квалификации, мне ставят на 0,5 балла меньше. Спасибо, что у нас есть судьи, которые помогают, вытаскивают гимнастов, как там. За это огромное спасибо.

Хочу еще сказать о ситуации на этапе Кубка мира, когда в последний момент сменили оценку и с первого места сбросили на второе, когда уже осветилось, что я выиграл.

— Ждите, там были международные судьи, кого вы благодарите? Я понимаю, что это сарказм, но все же… Вы подразумеваете, что федерация гимнастики не делает ту работу, которую должна?

— Можно и так сказать. Я конкретно сказал, что у нас происходит битва за власть, через которую проигрываются медали и международные старты.

— Что происходит? Федерация не организует вам подготовку, в чем дело?

— Я думаю, что многие ребята потом дадут вам интервью.

— Вы как-то затронули тему, но с намеками, люди прочтут и что будут думать?

— Давать конкретику я сейчас не буду.

— Что касается прыжка, выполнили все, как планировали?

— Ну плюс-минус да. Я доволен своими прыжками.

— Спортивная гимнастика — это один из тех видов спорта, где ожидали медаль…

— Да, здесь должны быть медали.

— Что пошло не на Олимпиаде?

— Не знаю, может быть, судейство.

— Вы считаете, что в основном это судейство?

— Ну да.

— Предвзято именно к украинцам?

— Я не знаю, как это все связано, но да.

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— По вашему мнению, ребята, занявшие места выше вас, они выступили хуже?

— Смотрите, вы смотрели на эту спортивную гимнастику когда-нибудь?

– Да, я смотрел. Вы говорите, что виноваты судьи, я уточняю, в чем именно виноваты судьи.

— Вы меня на эмоции выводите?

– Нет, не на эмоции. Просто хочу понять, почему вы считаете, что виноваты судьи.

— Нужно разбираться побольше в гимнастике, чтобы задавать такие вопросы. Некоторые ребята, выступившие передо мной, у них была большая база исполнения. Соответственно, они получили большую оценку, но те ребята, которые делали ту же базу, не считаю, что прыгнули лучше. Давтян – возможно, за британца не могу сказать. Все.