Украинская теннисистка снялась с Олимпийских игр-2024

Украинская теннисистка Ангелина Калинина снялась с Олимпийских игр-2024 в Париже.

Об этом сообщили на официальном сайте Олимпиады.

Обновлено: Как сообщил вице-президент ФТУ Юрий Сосновский, Калинина снялась из-за простуды. По его словам, утром 28 июля у 26-летней теннисистки была температура.

Также сама теннисистка прокомментировала свое решение для пресс-службы НОК.

"К сожалению, вчера долго находились на кортах, ожидая начала соревнований. Все это время шел дождь и сегодня утром я почувствовала боль в горле. Конечно, очень расстроилась, ведь сыграть на Олимпиаде и представлять свою страну, особенно в такое сложное время, — это была большая мечта и честь для меня.

Но все же решили не рисковать, чтобы не было осложнений. Спасибо всем за поддержку и желаю побед всем украинским спортсменам!"

Украинка должна была сыграть в первом круге против Аранчи Рус из Нидерландов. Калинину заменит австралийка Оливия Гадеки.

Теперь в одиночном разряде Игр-2024 среди украинок остались Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская. Все спортсменки проведут свои первые поединки сегодня, 28 июля.