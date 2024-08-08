Хижняк: С опытом, полученным в Токио, мне было легче боксировать в Париже

Новоиспеченный олимпийский чемпион Парижа-2024 Александр Хижняк после своего триумфа в боксерском турнире пообщался с журналистами в микст-зоне. Слова 29-летнего украинца передает корреспондент Чемпиона Максим Розенко.

— Поздравляем с победой! Золотая медаль, особая для вас победа. Что чувствуете сейчас?

— Приветствую всю Украину, всех поддерживавших меня украинцев. Я очень счастлив, благодарю Господа Бога за эту победу. Конечно, прежде всего хотелось бы поблагодарить наших военных, которые защищают мир и покой на нашей родной земле. Благодарю их за то, что я здесь, слава Богу, что нам удалось получить эту награду. Горжусь тем, что имел возможность представить свою страну. Слава Богу, что высшую награду нам удалось здесь получить. От серебра Олимпиады в Токио до золота в Париже вроде бы не так много времени прошло, но помню каждый день в своей жизни в течение этого времени. Спасибо за все испытания, работу, которую удалось проделать. Очень рад, слава Богу, что так нам удалось.

— Александр, относительно боя, тактика была традиционной, сразу атаковать соперника?

— Мы много работаем с моим отцом, живем вместе все это время, когда на соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, то много обсуждаем, смотрим поединки, анализируем, как бы лучше их проводить. Конечно, со стороны, когда смотришь, все кажется одинаково, но я когда-то ответил, что для меня каждый поединок — это особая история в моей жизни. Они совсем не похожи друг на друга. Кажется, выхожу и одной тактики придерживаюсь, но все совсем по-разному для меня, от первого поединка и до последнего. Как будто одно и то же, но в ринге чувствуется все по-другому, по-новому.

Getty Images

— Главный тренер после вашего боя говорил, что у вас была травма, вы пропустили её и еще набираете форму в течение Олимпиады. Насколько это соответствовало действительности, чувствовали, что вы от боя в бой разгоняетесь?

— Конечно, я чувствовал, что от боя к бою чувствовал себя лучше. Травма была очень серьезная, врачи даже говорили, что шансы таковы, что не успею восстановиться к Олимпийским играм. Было очень мало времени на восстановление, реабилитацию, но, видите, какой Боженький милосерден, все происходит не просто так. Значит так должно быть. Все случавшиеся ситуации: работа, испытания. Хотел бы поблагодарить Господа Бога, жену, за то, что у меня появился сынок и как-то этот период во время подготовки к ОИ, все это происходило в моей жизни — и я это чувствовал.

Конечно, просыпаясь или засыпая со своей женой или когда я на сборах, эта мысль, о том, что это Олимпийские игры, мечта о том, что, когда заходишь домой, есть место, где медали стоят, кубки, серебро Олимпийских игр, рядом висеть медаль из Парижа и она будет немного прикрывать серебро из Токио. Потому что немного остался осадок после Олимпиады. Но тогда для меня был очень важный этап, ценный опыт, потому что даже на этих соревнованиях я чувствовал, что с теми знаниями, опытом, который я получил на Олимпиаде в Токио, мне было лучше боксировать в Париже.

Getty Images

— Во время исполнения гимна вы очень эмоционально переживали, вспоминали путь, который вы прошли?

— Я вообще такой человек, который воспринимает все близко к сердцу. Я стараюсь как-то так жить, к людям стараюсь так относиться, чтобы никого не обижать, чтобы было по-человечески. Даже в тот момент, когда играл гимн, меня пробирало через каждую клеточку моего организма, потому что, вспоминая весь этот путь, все эти моменты, всю свою жизнь, всю ситуацию в нашей стране, подготовку, которая была до этих соревнований, трудно было сдерживать слезы. Благодарю Бога за все, потому что тяжело было. Со стороны кажется, что там, Олимпийские игры — пришел, выдержал, но на самом деле это милость Божья. Благодарю Бога, что нам удалось это пройти и получить золотую медаль.

— Со стороны показалось, что вы прошли весь бой уверенно, но в первый раунд судьи отдали сопернику. Видели ли это, как отреагировали?

— Я садился в угол, слышал, что говорил главный тренер, отец спрашивал, какой счет. Он сказал, что 3:2 в пользу казахстанца в первом раунде, во втором 3:2 в мою пользу. Конечно, я чувствовал, что поединок был ровным.

Многие эксперты говорили в Токио, что он мог там погулять, походить, в последнем раунде — победа у него уже была. А тут вообще по-другому сложилось. Работая, мы постоянно это рассматриваем, отрабатываем разные сценарии поединка. И даже здесь я чувствовал, что бой был равный, только после последнего раунда я чувствовал, что в последнем раунде победил. Я чувствовал, что должны мне победу отдать.

— Равно было и полуфинальное ваше сражение, какие выводы сделали, переходя к финальному поединку?

— Опять-таки скажу, что каждый оппонент на Олимпиаде очень сложен, силен. Полуфинальный соперник был очень титулован, двукратный олимпийский чемпион, очень умный, чувствительный боксер, я чувствовал, когда боксировал с ним, что это очень классный боксер. Этот поединок был для меня очень ценен. Не могу сказать, что он был ровный, потому что я чувствовал, что выиграю бой. Хотя первые два раунда были относительно равными, но я чувствовал, что все-таки выиграю. А по счету, видите ли, говорили, что бой был равный. Но, слава Богу, нам удалось там выиграть. Финальный поединок был для меня действительно ровным, я очень хотел выиграть и пытался вообще не останавливаться, а работать до последней секунды.

— Александр Усик уже успел поздравить?

— Да, Александр Усик для меня человек с большой буквы. Я его очень уважаю, ценю как спортсмена, как семьянина. Я очень благодарю его за поддержку, он один из первых, кто поддержал меня после Олимпиады в Токио, позвонил мне и сказал, что я молодец, что это очень важная медаль для нашей страны. Жена писала мне, что он тоже приветствовал меня в социальных сетях.

Я его очень уважаю, благодарен ему, беру его себе в пример, как он себя ведет, какова его позиция, как спортсмена, семьянина, человека. Очень ценно, когда он перед Олимпийскими играми приехал в наш зал, поддержал нас, даже финансово, пообещал нам вознаграждения. Ну и вообще он такой очень человечный, я очень ценю, я хотел бы передать ему поздравления и поблагодарить, что у него есть такая позиция и он человечен. Я им очень горжусь, вся Украина за него болела, когда он боксировал с Фьюри, и сейчас болеет. Для меня очень приятно, я его очень благодарю.

Getty Images

— Вы помните Олимпиаду в Лондоне, тогда очень хорошо выступили наши ребята?

— Конечно, я еще до того, как перешел во взрослый бокс, знал, слышал об этих людях, ставших звездами олимпийского бокса. После Лондона они еще приезжали к нам в зал, я тогда еще совсем мал был, я на них очень равнялся. Когда я уже начал боксировать на взрослом уровне, я понял, какой это трудный путь, какой это нелегкий труд, какой большой объем работы выполняют люди, получающие медали на Олимпийских играх. Поэтому я очень уважаю наших боксеров, которым удалось завоевать медали на Олимпийских играх. Все боксеры, получившие награды для нашей страны — я очень ими горжусь, они являются для меня примером.

— Вы сказали, что ваша мечта сбылась, когда вы выиграли золотую медаль. Какая следующая мечта — Лос-Анджелес, профи?

— Конечно, я действительно жил только этой медалью, это была моя цель. Пожалуй, еще с рождения, когда я начал заниматься боксом, мы с отцом мечтали о том, что нам удастся получить награду на чемпионате Украины среди взрослых, потом уже о медалях Олимпиады. Когда меня спрашивали об Олимпиаде в Париже, какой будет дальше цель, это профессионалы или любители, я тогда отвечал и сейчас скажу, что я жил только Олимпиадой в Париже, вообще не рассматривал для себя ни профессионалов, ни любителей. Даже сейчас, я приеду домой, проведу время со своей семьей, а потом подумаю, как дальше планировать жизнь. Отвечу честно, я не рассматривал еще, каким дальше будет мой путь.

Максим Розенко из Парижа

Денис Шаховец, Соломия Романчук, Чемпион