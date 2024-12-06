Трехкратная олимпийская чемпионка получила годовую дисквалификацию за избиение коня

Британская спортсменка по конному спорту Шарлотта Дюжарден получила годовую дисквалификацию из-за избиения лошади.

Об этом пишет BBC со ссылкой на Fеdеration Equestre Internationale (FEI).

В июле за несколько дней до начала Олимпиады в Париже появилось видео, где 39-летняя женщина, похожая на Шарлотту, жестко обращается со своей лошадью. В частности, бьет плетью по ногам.

Дисквалификация датирована задним числом. Хоть и решение принято только сейчас, но уже в июле 2025 года Дюжарден сможет вернуться к соревнованиям. Она также должна уплатить 10 тысяч швейцарских франков штрафа.

"Я полностью уважаю вердикт, вынесенный Федерацией конного спорта (FEI), обнародованный сегодня. Мои действия на видео не отображают меня, и я могу только еще раз извиниться. Я понимаю ответственность, которая связана с моей должностью в спорте, и я всегда буду стремиться становиться лучше. Это, несомненно, был один из самых темных и тяжелых периодов в моей жизни, и я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех, кто поддерживал меня в течение этого времени" , – заявила британка.

Дюжарден снялась с Олимпийских игр в Париже 2024 года, где она должна была представлять сборную Великобритании, после того, как признала, что это действительно она была человеком на видео.

That’s not an error of judgement, that’s habitual. Fuck Charlotte Dujardin. I hope her career and reputation is in the bin forever. pic.twitter.com/NgZ77vKX00 — Gavin Wilson... (@GavWilson) July 24, 2024

Шарлотта завоевала два золота на Олимпиаде-2012, а на играх в Рио добавила еще одно. На Олимпиаде-2016 она также завоевала серебро. Соревнования в Токио для нее были не самыми удачными – две бронзовые награды.