Трехкратная олимпийская чемпионка получила годовую дисквалификацию за избиение коня
Британская спортсменка по конному спорту Шарлотта Дюжарден получила годовую дисквалификацию из-за избиения лошади.
Об этом пишет BBC со ссылкой на Fеdеration Equestre Internationale (FEI).
В июле за несколько дней до начала Олимпиады в Париже появилось видео, где 39-летняя женщина, похожая на Шарлотту, жестко обращается со своей лошадью. В частности, бьет плетью по ногам.
Дисквалификация датирована задним числом. Хоть и решение принято только сейчас, но уже в июле 2025 года Дюжарден сможет вернуться к соревнованиям. Она также должна уплатить 10 тысяч швейцарских франков штрафа.
"Я полностью уважаю вердикт, вынесенный Федерацией конного спорта (FEI), обнародованный сегодня.
Мои действия на видео не отображают меня, и я могу только еще раз извиниться. Я понимаю ответственность, которая связана с моей должностью в спорте, и я всегда буду стремиться становиться лучше.
Это, несомненно, был один из самых темных и тяжелых периодов в моей жизни, и я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех, кто поддерживал меня в течение этого времени" , – заявила британка.
Дюжарден снялась с Олимпийских игр в Париже 2024 года, где она должна была представлять сборную Великобритании, после того, как признала, что это действительно она была человеком на видео.
Шарлотта завоевала два золота на Олимпиаде-2012, а на играх в Рио добавила еще одно. На Олимпиаде-2016 она также завоевала серебро. Соревнования в Токио для нее были не самыми удачными – две бронзовые награды.