В Международном олимпийском комитете назвали условия, при которых допустят россиян к ОИ-2026

По словам нового президента МОК Кирсти Ковентри, ожидается, что российские и белорусские спортсмены примут участие в предстоящих Олимпийских играх в Милане.

Об этом сообщает Ski-nordique.net.

Международный олимпийский комитет (МОК) еще не принял окончательного решения относительно участия российских и белорусских спортсменов на зимних Играх 2026 года.

Ожидается, что к представителям этих стран будет применяться такой же отбор, как и на ОИ-2024 в Париже: спортсмены должны квалифицироваться по спортивному признаку, доказать, что они активно не поддерживают войну в Украине и не имеют связей с военными силами своих стран.

Группа экспертов, которая была создана в марте 2024 года, тщательно проверила профили спортсменов, используя различные источники, включая официальные списки спортсменов, связанных с военными или охранными клубами, которые есть в России и Беларуси.

К соревнованиям допускались только те, кто был утвержден как "нейтральные индивидуальные спортсмены". Такой строгий подход вполне может быть повторен в 2026 году.

"Мы не будем спешить до сентябрьской и декабрьской встреч (руководства МОК – прим.), но, вероятно, будем двигаться в том же направлении, что и в Париже", – сказала президент МОК Кирсти Ковентри газете L'Equipe.

Напомним, несколько месяцев назад Ковентри выступила против запрета России и Беларуси, а также другим странам, выступать на Олимпийских играх из-за войны.

Отметим, что зимбабвийка Ковентри является первой в истории женщиной-президентом Международного олимпийского комитета, а также первой представительницей Африки во главе организации.