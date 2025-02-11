Пропускал Олимпиаду из-за кокаина, но потом выиграл все комплекты наград: звезду конного спорта отстранили до 2031 года
Олимпийский чемпион 2008 года по конному спорту Эрик Ламаз отстранен до 2031 года за нарушение допинговых правил.
Об этом сообщает CBS.
В 2023 году его уже отстранили на 4 года, поскольку канадец подал сфабрикованные документы Международной федерации конного спорта. Новая дисквалификация начнет действовать с 2027 года в тот день, когда закончится предыдущая.
Ламаз выиграл индивидуальное золото и командное серебро в прыжках, управляя лошадью Хикстед на Олимпийских играх в Пекине 2008 года и привел неопытную кобылу Файн Леди к бронзе на Играх в Рио-де-Жанейро 2016 года.
На Играх-2012 он соревновался на девятилетней кобыле Дерил чин Де Мюзе, но не получил наград.
Он пропустил соревнования на Олимпийских играх в Атланте 1996 года и Олимпийских играх 2000 года в Сиднее из-за результатов положительных тестов на кокаин.
После заявления в мае 2019 года, что он больше года страдает от опухоли головного мозга, Ламаз продолжал заниматься верховой ездой и выигрывать соревнования по конкуру в течение нескольких месяцев.
В 2021 году Ламаз и Хикстед были включены в Зал спортивной славы Канады. Он официально завершил карьеру в 2022 году.
Международная федерация конного спорта также сообщила, что спортсмен оштрафован на 15 000 швейцарских франков (16 500 долларов США) и обязан выплатить 12 000 швейцарских франков (13 000 долларов США) на компенсацию судебных расходов руководящего органа плюс расходы на арбитражное дело.
Напомним, президент УАФ Андрей Шевченко высказался об отстранении Михаила Мудрика из-за возможного употребления допинга.