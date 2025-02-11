Пропускал Олимпиаду из-за кокаина, но потом выиграл все комплекты наград: звезду конного спорта отстранили до 2031 года

Олимпийский чемпион 2008 года по конному спорту Эрик Ламаз отстранен до 2031 года за нарушение допинговых правил.

Об этом сообщает CBS.

В 2023 году его уже отстранили на 4 года, поскольку канадец подал сфабрикованные документы Международной федерации конного спорта. Новая дисквалификация начнет действовать с 2027 года в тот день, когда закончится предыдущая.

Ламаз выиграл индивидуальное золото и командное серебро в прыжках, управляя лошадью Хикстед на Олимпийских играх в Пекине 2008 года и привел неопытную кобылу Файн Леди к бронзе на Играх в Рио-де-Жанейро 2016 года.

На Играх-2012 он соревновался на девятилетней кобыле Дерил чин Де Мюзе, но не получил наград.

Он пропустил соревнования на Олимпийских играх в Атланте 1996 года и Олимпийских играх 2000 года в Сиднее из-за результатов положительных тестов на кокаин.

После заявления в мае 2019 года, что он больше года страдает от опухоли головного мозга, Ламаз продолжал заниматься верховой ездой и выигрывать соревнования по конкуру в течение нескольких месяцев.

В 2021 году Ламаз и Хикстед были включены в Зал спортивной славы Канады. Он официально завершил карьеру в 2022 году.

Международная федерация конного спорта также сообщила, что спортсмен оштрафован на 15 000 швейцарских франков (16 500 долларов США) и обязан выплатить 12 000 швейцарских франков (13 000 долларов США) на компенсацию судебных расходов руководящего органа плюс расходы на арбитражное дело.

#OnThisDay in 2008, Eric Lamaze won Olympic gold earning Canada its first ever individual gold medal in equestrian.



Do you remember this moment? pic.twitter.com/SCqOLfdP48 — CBC Sports (@cbcsports) August 21, 2019

Напомним, президент УАФ Андрей Шевченко высказался об отстранении Михаила Мудрика из-за возможного употребления допинга.