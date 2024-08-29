Американская пловчиха Рели-Кроссли установила первый мировой рекорд на Паралимпийских играх 2024
Крісті Релі-Кросслі
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Американка Кристи Рели-Кроссли установила мировой рекорд на Паралимпийских играх. Она преодолела 50 м свободным стилем за 27,28 секунды.
Об этом сообщает сайт Паралимпийских игр.
37-летняя американка показала такой результат в первом полуфинальном заплыве. Кристи — фаворитка в борьбе за золото.
В 2007 году Рели-Кросли попала в автомобильную аварию, где и получила серьезные травмы шеи и позвоночника. Ее папа и мама тоже занимались плаванием, поэтому Кристи еще в детстве, до травмы, начала активно заниматься этим видом спорта.