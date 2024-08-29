Американская пловчиха Рели-Кроссли установила первый мировой рекорд на Паралимпийских играх 2024

Американка Кристи Рели-Кроссли установила мировой рекорд на Паралимпийских играх. Она преодолела 50 м свободным стилем за 27,28 секунды.

Об этом сообщает сайт Паралимпийских игр.

37-летняя американка показала такой результат в первом полуфинальном заплыве. Кристи — фаворитка в борьбе за золото.

🚨 WORLD RECORD ALERT 🚨



Christie Raleigh Crossley breaks the world record in the 50m Free S10!



⏲️ - 27:28 #ParisParalympics // #TeamUSA pic.twitter.com/kFiWrm54IS — U.S. Paralympics Swimming (@USParaSwimming) August 29, 2024

В 2007 году Рели-Кросли попала в автомобильную аварию, где и получила серьезные травмы шеи и позвоночника. Ее папа и мама тоже занимались плаванием, поэтому Кристи еще в детстве, до травмы, начала активно заниматься этим видом спорта.