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Американская пловчиха Рели-Кроссли установила первый мировой рекорд на Паралимпийских играх 2024

Руслан Травкін — 29 августа, 12:37
Американская пловчиха Рели-Кроссли установила первый мировой рекорд на Паралимпийских играх 2024
Крісті Релі-Кросслі
Getty images

Американка Кристи Рели-Кроссли установила мировой рекорд на Паралимпийских играх. Она преодолела 50 м свободным стилем за 27,28 секунды.

Об этом сообщает сайт Паралимпийских игр.

37-летняя американка показала такой результат в первом полуфинальном заплыве. Кристи — фаворитка в борьбе за золото.

В 2007 году Рели-Кросли попала в автомобильную аварию, где и получила серьезные травмы шеи и позвоночника. Ее папа и мама тоже занимались плаванием, поэтому Кристи еще в детстве, до травмы, начала активно заниматься этим видом спорта.

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