Украинцы в UFC: кто представлял нашу нацию и почему все так плохо

Казалось бы, в стране с мощной школой единоборств, олимпийскими чемпионами по борьбе и талантливыми ударниками должно быть полно представителей в главной MMA-организации мира. Но реальность иная: украинских бойцов в UFC можно пересчитать по пальцам одной руки, и даже те, кто туда прорывался, надолго не задерживались.

Кто-то громко дебютировал, но быстро угас. Кто-то поражал в региональных промоушенах, однако терялся на фоне мировых звезд. А некоторые украинцы становились героями скандалов, а не ярких побед. И это вопрос не только к спортсменам – проблема комплексная: от слабой менеджерской поддержки и отсутствия промо до ментального барьера и недостатка опыта на большой арене.

В этой статье вспоминаем всех, кто представлял Украину в UFC, разбираемся, почему наши не задерживаются в топах рейтингов, и ищем ответ на главный вопрос: когда в октагоне появится тот, кто действительно сможет поднять чемпионский пояс?

Игорь Потеря (21-8)

Потеря - один из тех, кто попытался проложить себе дорогу в UFC, и некоторое время даже казалось, что он может стать новым украинским прорывом. Боец родом из Киева начал свою профессиональную карьеру еще в 2017 году, и постепенно набирал обороты в региональных лигах.

Потеря привлек внимание мирового ММА-сообщества после победы на шоу Dana White's Contender Series, где он эффектно нокаутировал оппонента и буквально уговорил Дану Уайта дать ему шанс в главном октагоне мира.

Однако путь в UFC для Игоря оказался гораздо сложнее. Его дебют против Николая Негумеряну в августе 2022 года завершился болезненным поражением техническим нокаутом. Затем была роскошная победа над Маурисио "Шогуном" Руа, легендой ММА, но тот бой скорее был прощальным для бразильца, чем серьезным испытанием для украинца. В последующих боях Потеря снова не смог показать стабильности: были и поражения, и критика за недостаточную выносливость, и сомнения в том, действительно ли он готов к уровню UFC.

Завершилась история украинца в топовой организации уже в январе 2025 года. Игоря отправил в жестокий нокаут новичок UFC Марко Тулио уже на третьей минуте боя. Потеря не смог оправиться быстро от этого поражения, объявив сначала о паузе в карьере, а затем и об уходе из лучшего ММА-промоушена мира.

Марина Мороз (11-6)

Марина Мороз стала первой украинкой, которая попала в UFC. Ее дебют в 2015 году был настоящей сенсацией: 23-летняя уроженка Днепровской области всего за 90 секунд задушила претендентку на титул Джоанну Калдервуд, шокировав зрителей и экспертов. За то выступление она получила бонус за "выступление вечера", а фанаты сразу заговорили о "новой звезде из Украины".

Однако звездный взлет был лишь началом непростого пути. После дебютной победы Марина начала чередовать успехи с поражениями. Она показывала характер, техническую борьбу и выносливость, но не всегда справлялась с прессингом более опытных соперниц. Ее стиль иногда критиковали за осторожность, а карьеру тормозили травмы, долгие перерывы и проблемы с визами. Однако Мороз всегда возвращалась, и, что важно, каждый раз еще сильнее.

В 2022 году ее популярность взлетела с новой силой: Марина начала активно развивать соцсети, появилась в Playboy, снималась обнаженной и стала одной из самых узнаваемых украинских атлеток в США. Но даже несмотря на этот медийный хайп, в октагоне ее ждут новые вызовы.

Сейчас Марина идет на серии из трех поражений подряд, однако это не означает конец ее карьеры. 33-летняя украинка имеет большую фан-базу в Америке и вряд ли она будет уволена. Однако о чемпионских амбициях, к сожалению, можно забыть.

Никита "фанат русского мира" Крылов (30-10)

Никита Крылов – один из самых известных бойцов смешанных единоборств, родившийся в Украине, но сегодня для всех болельщиков выглядит скорее как предатель и "зазомбированный" боец с российским флагом.

Уроженец Донецка стал первым украинцем, который вышел в октагон UFC еще в 2013 году. Однако с началом российско-украинской войны поведение Крылова вызвало много вопросов. Ни осуждения агрессии РФ, ни позиции в поддержку украинской армии, ни даже желто-синего флага на плечах. Он или молчал, или отворачивался – и это при том, что его родной город оккупирован.

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После старта полномасштабного вторжения Крылов стал "нейтральным" бойцом, а вскоре публично объявил о смене гражданства на российское. Карма быстро настигла Никиту и на следующий день он потерпел позорное поражение от ветерана UFC Доминика Рейеса, отправившись в нокаут уже в первом раунде. Теперь он имеет рекорд 30 побед на 10 поражений, и, конечно же, никаких призрачных мечтаний о бое за титул.

Денис Бондарь (14-5)

Украинская "звезда", которая сияла всего три боя. Один из самых перспективных украинских бойцов своего времени. До прихода в UFC он имел солидный рекорд, базировался на грэплинге и самбо, и демонстрировал агрессивный, зрелищный стиль.

Его подписание с UFC в 2021 году вызвало волну оптимизма среди украинских фанатов ММА, казалось, наконец-то появился спортсмен, способный пробить "потолок" мирового промоушена. Однако реальность оказалась жесткой. Первый бой в UFC он провел лишь в феврале 2022 года, и в дебюте Бондарь проиграл американцу Малколму Гордону.

Следующие два боя завершились еще хуже: сабмишн от Роналдо Родригеса в 2023-м и поражение по очкам от Карлоса Эрнандеса в феврале 2024-го поставили точку в его UFC-карьере. Бондарь, без сомнения, имел талант и перспективу, но Дана Уайт не прощает слабости.

Аскар Можаров (19-13)

Наиболее противоречивая фигура среди украинских бойцов, попавших в UFC. Его дебют в самой престижной лиге ММА стал настоящим информационным взрывом, но по совсем другой причине, чем ожидали фанаты. Перед выходом в октагон выяснилось, что Можаров годами манипулировал собственным рекордом, "затирая" поражения и фальсифицируя результаты на Sherdog и других базах данных. Его настоящий рекорд оказался существенно хуже, чем заявленный, и это мгновенно вызвало скандал в медиа.

В июне 2022 года Аскар провел единственный бой в UFC против американца Алонзо Мэннифилда. Выглядел он растерянно – американский боец без особых трудностей финишировал его уже в первом раунде техническим нокаутом. После этого UFC сразу разорвал контракт с Можаровым.

Украинец позже получил дисквалификацию на полгода за употребление допинга, на чем его профессиональная карьера завершилась. Сейчас 30-летний боец проживает в Дубае, став "криптовалютчиком".

Сергей Сидей (12-2)

Канадец украинского происхождения, который в 2024 году получил контракт благодаря победе над Рамоном Таверасом. Его скорое подписание с UFC стало неожиданностью для многих, ведь на тот момент Сергей имел неплохой рекорд на региональных турнирах, но не был особо известен в широких ММА-кругах.

К сожалению, дебют Сергея получился не очень удачным. В трехраундовой кровавой драке с тем же Таверасом боец потерпел поражение. Позже ему таки удалось реабилитироваться за досадный старт в UFC победой над американцем Гарреттом Армфилдом, на этот раз арбитры не сомневались в доминации украинца.

Накануне Сидей провел поединок против американца Камерона Смозермана на турнире UFC on ESPN 67. Поединок завершился единогласным решением судей в пользу Сидея.

Сейчас 28-летний легковес является единственным представителем в мужском ростере лучшего промоушена мира из Украины. Надеемся, его карьера в компании Даны Уайта будет только набирать обороты.

Людвик Шолинян (9-2-1)

Еще один украинец, которому удалось попасть в UFC, хотя путь к этому был нетипичным. Родившийся в Украине борец армянского происхождения, Шолинян сначала переехал в США, где и начал профессионально заниматься ММА. Его главной силой была борьба, ведь он имеет солидный опыт в греко-римском стиле, что помогло ему выделиться среди других новичков.

Шолинян получил свой шанс через участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter 29, где проявил себя как трудолюбивый и дисциплинированный боец. В 2021 году он выступил на турнире UFC Vegas 36, выйдя против британца Джека Шора. Несмотря на поражение единогласным решением судей, Людвик не выглядел безнадежно, особенно учитывая короткое сообщение о бое и уровень соперника.

К сожалению, развитие карьеры остановила война. После полномасштабного вторжения России Шолинян поставил выступления на паузу, вернувшись в октагон в ноябре. В конце 2022 года Людвик потерпел второе поражение, уступив Джонни Муньосу единогласным решением судей. Организация не дала ему еще одного шанса на исправление ситуации, и контракт с ним был завершен.

Несмотря на все взлеты и падения, украинский ММА имеет шанс на реванш, и имя этого шанса уже хорошо известно в мировом октагоне. Ярослав Амосов, бывший чемпион Bellator, остается главной надеждой страны. Сейчас он "сидит без работы", но если он перейдет в UFC, это может стать настоящим прорывом для украинского ММА, ведь впервые речь будет идти не о выживании, а о реальной борьбе за титул. О Ярославе мы поговорим в следующем материале.