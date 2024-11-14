Джон Джонс: история величайшего чемпиона в истории UFC, наделавшего немало бед

Уже в эти выходные состоится самый грандиозный поединок этого года, в котором легендарный Джонс Джонс и звездный ветеран Стипе Миочич сойдутся в октагоне в рамках турнира UFC 309.

Недавно мы рассказали о карьере обычного пожарного, который благодаря упорному труду и разумному подходу к поединкам сумев стать чемпионом в тяжелом весе. Сейчас будет идти речь о страшной силе полутяжелого дивизиона, снесшей всю оппозицию.

Вашему вниманию чемпионский путь Джона Джонса – универсального бойца с проблемной дисциплиной и любимца Даны Уайта.

Джон Джонс, рожденный в Рочестере, Нью-Йорк, в 1987 году, еще в раннем возрасте понял, что его жизнь будет непростой и полной испытаний. Выходец из семьи со скромным состоянием, Джон всегда отличался своим стремлением к успеху и крепостью характера. Хотя его отец был пастором, а мать – медсестрой, которая всегда пыталась привить своим детям веру в доброе и правильное, Джон с ранних лет испытывал неустанное влечение к соревнованиям и жесткой борьбе.

В школе его спортивный путь начался с борьбы. Хотя Джонс был относительно невысоким и худощавым подростком, его борьба в средней школе вызывала восхищение: он показывал изрядную выносливость и дерзость в каждом поединке. Важную роль в формировании Джона как спортсмена сыграла работа над собой вне школы – он отдавал тренировкам каждую свободную минуту, понимая, что усилия не могут быть тщетными.

После окончания школы Джон поступил в колледж, где также продолжал заниматься борьбой. В колледже Иова Джонс стал одним из лучших борцов, и именно здесь у него впервые зародилось мнение о карьере в смешанных единоборствах. Хотя у Джона были все шансы построить успешную карьеру в борьбе, его все больше привлекало возможность выйти за пределы одного вида спорта. Джон видел в ММА новый вызов, требовавший полного использования физических и ментальных ресурсов. Этот спорт предлагал ему новый уровень испытаний, а он стремился становиться сильнее и превосходить свои собственные пределы.

В 2008 году, когда Джонс решил попробовать себя в ММА, он сразу же завоевал внимание специалистов и фанатов. Первые бои Джона на любительском уровне показали, что перед миром стоит не просто новый спортсмен, а врожденный боец, умеющий работать как с ударной техникой, так и с борцами. Спустя всего несколько месяцев у ММА Джон стал настоящей сенсацией, завоевав свои первые победы с молниеносной скоростью.

Именно в этот период, с рядом первых побед в профессиональных боях, Джонс получил свое первое серьезное предложение от UFC – ведущей организации в мире смешанных единоборств. На пороге UFC Джон Джонс уже не был просто перспективным новичком. Он готов был доказать, что способен не просто бороться, а стать чемпионом на мировой арене, которую с тех пор планировал покорить полностью.

Джон Джонс ступил на арену UFC в качестве грозы, которую никто не мог предсказать. Когда он дебютировал в 2008 году, ему было всего 21 – и он уже казался настолько талантливым, что даже опытные бойцы испытывали тревогу, выходя с ним в клетку. Весь мир смешанных единоборств заговорил о "младшем проспекте" в полутяжелом дивизионе, и Джонс с каждым боем подтверждал, что эти ожидания не были преувеличенными.

Его первые поединки прошли под знаком безудержной атаки и безупречной техники. Бои против Андре Гусмау и Стефана Боннара стали подлинной демонстрацией его умения контролировать ситуацию и постоянно держать соперников в напряжении. Особенно зрителей и экспертов поразили его непредсказуемые удары локтями из клинча. Благодаря уникальной комбинации длинных рук, высокой скорости и точности, Джонс казался недостижимым. Когда он укладывал на пол очередного противника, это выглядело как театральный момент, когда герой появляется во всем своем величии.

Однако самое громкое имя Джона Джонса начало звучать в 2011 году. В 23 года он получил шанс на титульный бой против опытного чемпиона Маурисио "Шогуна" Руа. В этом поединке Джонс не просто выиграл – уничтожил легендарного соперника, продемонстрировав идеальное сочетание технического мастерства и физической силы. После боя Шогун выглядел истощенным и уничтоженным, словно сталкивался не с человеком, а с неумолимой силой природы. Джон Джонс стал самым молодым чемпионом в истории UFC – титул, закрепивший его как настоящую суперзвезду.

С этого момента началась эра Джона Джонса в UFC. Он удерживал титул годами, сталкиваясь с лучшими бойцами, которых смог выставить против него полутяжелый дивизион. Бои с Квинтоном Джексоном, Рашадом Эвансом, Лиото Мачидой и Александром Густафссоном стали классикой. Бой с Густафссоном в 2013 году был одним из самых трудных в его карьере: соперник оказался настоящим вызовом для Джонса, заставив его идти на грани своих возможностей. Однако Джон проявил выдержку и, несмотря на серьезные травмы, одержал победу. Этот поединок стал одним из самых обсуждаемых в истории UFC.

Следует также вспомнить о начавшемся в 2014 году легендарном соперничестве между Джонсом и Дэниелем Кормье. Первое официальное сражение между Джонсом и Кормье состоялось 3 января 2015 года на турнире UFC 182. Напряженная борьба продолжалась все пять раундов, в результате чего Джон Джонс сумел победить Кормье единогласным решением судей. Эта победа лишь повысила его статус и подтвердила его как одного из лучших бойцов в полутяжелом весе. Для Кормье же это поражение стало болезненным ударом, который впоследствии признавал одним из самых плохих моментов в своей карьере.

В 2016 году Джонс должен был встретиться с Кормье на UFC 200, но скандал с допингом помешал бою. Незадолго до поединка Джонса сняли с турнира из-за положительного результата теста на запрещенные вещества, и его снова отстранили от участия в соревнованиях. Поэтому Кормье получил титул чемпиона без боя.

Второй поединок состоялся 29 июля 2017 года на UFC 214. Бой стал одним из самых обсуждаемых в смешанных единоборствах. Джонс победил Кормье, нокаутировав его в третьем раунде и вернув себе титул. Но вскоре после этого последовал очередной скандал: результаты допинг-теста показали наличие запрещенных веществ в крови Джонса. Титул снова отобрали, а бой был признан "несостоявшимся". Это был сильный удар по репутации Джонса и еще одно горькое поражение для Кормье, оказавшегося в эпицентре скандала.

После ожесточенных боев с Кормье, Джон Джонс вернулся на арену UFC, как герой, потерпевший удары судьбы, но не сдавшийся. Возвращение ознаменовало новую главу его карьеры – восстановление репутации, реванши и вызовы новых звезд. В декабре 2018 года Джонс снова сошёлся со своим давним соперником, Александром Густафссоном, в бою, которого фанаты ждали с нетерпением. И на этот раз Джонс не оставил никаких вопросов: он одолел Густафссона техническим нокаутом в третьем раунде, вернув себе пояс, которому, казалось, он был обречен принадлежать.

Последующие бои стали испытанием для его мастерства и выносливости. Энтони Смит, Тьяго Сантос, Доминик Рейес – каждый из них принес свои риски и опасности. за собой следует споров: многие считали, что Рейес заслуживал победы. Однако судьи единогласно решили в пользу Джонса, еще раз подтвердив его статус "короля" полутяжелого веса.

Но Джонс всегда стремился к большему. В новой эпохе своих побед он объявил о намерении перейти в тяжелый вес. Год за годом он работал над своей трансформацией – набирал вес, наращивал силу, готовя тело и дух к новым вызовам. В 2023 году его дебют в тяжелом дивизионе против Сирила Гана доказал, что Джонс готов властвовать и здесь. Лишь несколько минут понадобилось ему, чтобы победить Гана, снова завоевав титул.

Отметим, что жизнь Джона Джонса – это постоянные колебания между славой и скандалами, и, к сожалению, его история насыщена случаями, порочащими не только его имя, но и репутацию UFC. Когда казалось, что его слава дошла до апогея, появлялись новые заголовки, и каждый последующий скандал еще больше подогревал общественный интерес к его жизни.

Первым из таких случаев стало нарушение закона в 2012 году, когда Джонс был арестован за вождение в нетрезвом состоянии после того, как врезался в столб на своем Bentley. Нарушение закона молодым чемпионом, который только начал свои первые чемпионские шаги, оставило темное пятно на его репутации. Однако Джонс пытался быстро оправдаться, признаваясь в своей вине и обещая фанатам, что подобное больше не повторится. Но обещание держалось недолго.

В 2015 году Джонс снова оказался в центре скандала, который едва не поставил точку на его карьере. Он стал виновником ДТП, в результате которого пострадала беременная женщина. Что было еще хуже – вместо того, чтобы помочь, он скрылся с места аварии, оставив свой автомобиль. Полиция нашла в машине Джонса следы марихуаны, и этот инцидент привел к тому, что UFC лишил его титула чемпиона. Ситуация была позорной для организации и заставила многих фанатов разочароваться в своем кумире.

Не следует забывать о том, как Джонс в нетрезвом состоянии избил свою возлюбленную. Боец так круто отдохнул, играя в казино, что пришел в свой номер и сбросил весь негатив на девушку. Позже его арестовала полиция, но довольно быстро этот конфликт был забыт, а сам Джон даже публично извинился.

Сейчас легендарный боец вроде бы стал на правильный путь, потому что в 37 лет уже нет времени на то, чтобы делать глупость. Джонс ведет себя как порядочный человек с большим сердцем, который готов сделать добро для других. Кроме того, Джону сильно помогает религия, потому что благодаря этому боец придерживается определенных правил в жизни и делает все возможное, чтобы семья им гордилась.

Хотя карьера Джона Джонса была полна триумфов и падений, одно остается неизменным: его влияние на смешанные единоборства. историю, и даже если его путь был далек от идеала, его наследие останется вечным.