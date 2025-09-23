Трамп подтвердил намерение провести бой UFC в Белом доме

Президент США Дональд Трамп подтвердил платы провести бой UFC в Белом Доме.

Об этом американский лидер рассказал в комментарии WAAY 31 News.

Шоу должно собрать десятки тысяч зрителей.

"Знаете, большой вопрос – проведение боя UFC. Я знаю, что вы не получите билеты, потому что вы распространяете фейковые новости. Вам не позволят получить билеты, но бой UFC состоится прямо возле Белого дома. Перед Белым домом будет, пожалуй, 6000 человек, а затем в Эллипсе [парк возле Белого дома] у нас будет 80 или 90 тысяч. Это будет невероятное событие, многие люди говорят об этом", – сказал Трамп.

Изначально поединок был запланирован на июль 2026 года в рамках празднования 250-й годовщины независимости США, однако его перенесли на июнь.

Напомним, недавно бывший чемпион UFC Джон Джонс сообщил, что готовится к турниру, который планируют провести в Белом доме.