На войне погиб неоднократный чемпион Украины по ММА

Война унесла жизни украинского бойца смешанных единоборств Назария Гаврильца.

Об этом сообщает парламентский Комитет по молодежи и спорту.

Военный погиб 12 сентября во время боевой задачи в Курской области Российской Федерации, не дожив полутора месяцев до 22-летия.

Гаврилец встал на защиту Украины в 18-летнем возрасте. Служил старшим оператором группы специального назначения. Воевал на Киевщине, Донецкой, Запорожье, Сумщине.

Воин с детства занимался смешанными единоборствами. Неоднократно выигрывал чемпионат Украины и Ивано-Франковской области по ММА.

Напомним, ранее сообщалось о гибели двукратного чемпиона мира и многократного чемпиона Украины по панкратиону, Ярослава Стрельца, и украинской чемпионке по тяжелой атлетике Нины Пашкевич.