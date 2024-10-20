Нганну нокаутировал Феррейру в первом раунде и стал чемпионом PFL

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе камерунец Фрэнсис Нганну (18-3) одолел бразильца Ренана Феррейру (13-4) в бою за титул чемпиона PFL.

Поединок между ними состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на арене Kingdom Arena.

Бой длился всего 3 минуты 32 секунды. Фрэнсис перевел бой в партер. Бразилец пытался набросить "треугольник" на шею Фрэнсиса, однако тот выбрался из захвата.

Далее Феррейра допустил роковую ошибку и отдал бывшему чемпиону UFC спину. Тот воспользовался возможностью и забил оппонента из выгодного положения. Это уже 12-я победа Нганну в первом раунде.

Отметим, что Нганну в последний раз сражался по правилам ММА еще в январе 2022 года, преодолев Сирила Гана в рамках UFC 270.

Затем Нганну решил попробовать себя в боксе. 37-летний боец поначалу неплохо проявил себя против Тайсона Фьюри – британец выиграл лишь раздельным решением судей. Однако в следующем поединке произошел провал против Энтони Джошуа – Нганну уступил нокаутом во втором раунде.