Макгрегор анонсировал свое возвращение в октагон
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор проведет бой с Майклом Чендлером в конце года.
Цитирует бойца MMA Fighting.
"Мое возвращение запланировано на конец года. Где-то конец этого года. Итак, я близок к возвращению. У меня был инцидент и нужно было перенести возврат.
Я это принимаю и не жалуюсь, двигаемся дальше. Бой перенесен на конец этого календарного года. Поэтому я в восторге от этого и очень хочу вернуться", - сказал Макгрегор.
Напомним, поединок был запланирован на 30 июня в рамках UFC 303, но был отменен из-за травмы Конора.
Макгрегор последний раз выходил в октагон в июле 2021 года, тогда он сломал ногу в поединке с Дастином Порье. Последнее сражение Чендлера также было против Порье, в ноябре 2022 года Дастин победил Майкла удушающим приемом.