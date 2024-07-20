Макгрегор анонсировал свое возвращение в октагон

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор проведет бой с Майклом Чендлером в конце года.

Цитирует бойца MMA Fighting.

"Мое возвращение запланировано на конец года. Где-то конец этого года. Итак, я близок к возвращению. У меня был инцидент и нужно было перенести возврат.

Я это принимаю и не жалуюсь, двигаемся дальше. Бой перенесен на конец этого календарного года. Поэтому я в восторге от этого и очень хочу вернуться", - сказал Макгрегор.