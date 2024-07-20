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Макгрегор анонсировал свое возвращение в октагон

Олександр Булава — 20 июля, 07:51
Макгрегор анонсировал свое возвращение в октагон

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор проведет бой с Майклом Чендлером в конце года.

Цитирует бойца MMA Fighting.

"Мое возвращение запланировано на конец года. Где-то конец этого года. Итак, я близок к возвращению. У меня был инцидент и нужно было перенести возврат.

Я это принимаю и не жалуюсь, двигаемся дальше. Бой перенесен на конец этого календарного года. Поэтому я в восторге от этого и очень хочу вернуться", - сказал Макгрегор.

Напомним, поединок был запланирован на 30 июня в рамках UFC 303, но был отменен из-за травмы Конора.

Макгрегор последний раз выходил в октагон в июле 2021 года, тогда он сломал ногу в поединке с Дастином Порье. Последнее сражение Чендлера также было против Порье, в ноябре 2022 года Дастин победил Майкла удушающим приемом.

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