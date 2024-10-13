Макгрегор назвал дату своего следующего поединка

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор свой следующий бой проведет 1 февраля 2025 года.

Цитирует бойца Bloody Elbow.

"1 февраля, Саудовская Аравия. Соперником будет Дэн Хукер, хороший парень", – сказал Макгрегор.

Напомним, у Конора на 30 июня было запланировано сражение с 38-летним Майклом Чендлером, однако поединок внезапно отменили из-за травмы 35-летнего ирландца.

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Макгрегор провел последнее сражение в июле 2021 года, тогда он сломал ногу в поединке с Дастином Порье. Последнее сражение Чендлера также было против Порье, в ноябре 2022 года Дастин победил Майкла удушающим приемом.

Новозеландец Хукер последний раз выходил в октагон в августе. Тогда он неожиданно победил разрешением судей Матеуша Гамрота (24-3) из Польши.