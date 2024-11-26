🥉 Украинка Бочек завоевала бронзу на чемпионате мира-2024 по прыжкам в воду среди юниоров

Представительница Украины Ксения Бочек завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира-2024 по прыжкам в воду среди юниоров, который проходит в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

В категории 14-15 лет Ксения с 1-метрового трамплина показала результат 319,4 балла. Еще одна украинка Елизавета Дядюк показала в этой дисциплине пятый результат (308,55 балла).

Чемпионат мира-2024 по прыжкам в воду среди юниоров продлится до 1 декабря.

Напомним, весной Бочек завоевала серебряную награду на трехметровом трамплине среди юниоров в немецком Дрездене.