Россию и Беларусь вернули в командные соревнования в водных видах спорта, но все еще в нейтральном статусе.

Об этом сообщает Суспільне.

В 2023 году Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях, но только в нейтральном статусе и в индивидуальных соревнованиях.

Однако теперь World Aquatics объявила о создании нормативного документа, регулирующего участие в командных соревнованиях во время так называемых "конфликтов".

Начиная с 18 ноября, когда вступил в силу этот документ, спортсмены из России и Беларуси смогут участвовать еще и в командных соревнованиях (опять же в нейтральном статусе). Ограничение осталось только на водное поло из-за возможного контакта спортсменов.

Также Федерация теперь будет засчитывать их квалификационные результаты, показанные в России и Беларуси.

Напомним, что когда вступил в силу этот документ World Aquatics, Россия уничтожила дом бывшего украинского футболиста.