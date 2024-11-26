Гриценко одержал победу на чемпионате мира по прыжкам в воду среди юниоров
Украинец Марк Гриценко завоевал золотую награду в финале чемпионата мира по прыжкам в воду среди юниоров, который продолжается в бразильском Рио-де-Жанейро.
15-летний спортсмен завершил финальное выступление с результатом 424.35 балла. Он опередил ближайшего преследователя на 20 пунктов.
Чемпионат мира по прыжкам в воду среди юниоров
Рио-де-Жанейро, Бразилия
10-метровая вышка
- Марк Гриценко (Украина) – 424,352
- Матео Закаи (Мексика) – 404,153
- Клод-Оливье Лиз-Кодер (Канада) – 402,20
Напомним, летом Марк в дуэте с Кириллом Болюхом дебютировал на взрослом чемпионате Европы-2024 по водным видам спорта. Тогда украинцы завершили свое выступление в финале синхронных прыжков в воду с 10-метровой платформы с пятым результатом.