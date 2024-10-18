Билодид ответила, планирует ли завершать карьеру

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид отрицает информацию, что она планирует завершить карьеру.

Однозначный ответ она дала в комментарии Sport-express.ua.

"Не правда", – сказала Билодид.

Напомним, ранее исполняющий обязанности тренера сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва сообщил, что Билодид еще не решила, будет ли продолжать спортивную карьеру.

Дарья дважды становилась чемпионкой мира в категории до 48 кг, а также завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио 2020. В 2017 году дзюдоистка стала чемпионкой Европы.

На Олимпиаде-2024 в Париже Дарья неудачно выступила, проиграв в 1/8 финала из-за дисквалификации двукратной чемпионке мира.