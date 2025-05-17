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Международная федерация дзюдо разрешила белорусским спортсменам выступать под национальным флагом

Руслан Травкін — 17 мая 2025, 10:58
Международная федерация дзюдо разрешила белорусским спортсменам выступать под национальным флагом
Фото ілюстративне
facebook.com/judo/photos_by. IJF – International Judo Federation

Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо разрешил допуск белорусских спортсменов к международным соревнованиям под национальным флагом.

Об этом сообщил НОК Беларуси.

"По решению Исполнительного комитета Международной федерации дзюдо белорусские атлеты допущены к международным турнирам под государственным флагом с гербом и гимном нашей страны с 1 июня 2025 года", – говорится в пресс-релизе.

Отметим, что IJF (International Judo Federation) официально не объявила о снятии санкций с Беларуси.

Ближайший старт, где может состояться возвращение белорусских спортсменов – чемпионат мира. Это событие пройдет состоится 13-20 июня в Будапеште.

В марте 2022 года IJF отстранила белорусских и российских атлетов из-за полномасштабного вторжения в Украину. В июне того же года дзюдоистам из этих стран разрешили выступать под "нейтральным" флагом.

Напомним, двукратная олимпийская призерка по дзюдо нашла свои краденые медали на маркетплейсе.

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