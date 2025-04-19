Двукратная чемпионка мира по дзюдо и Олимпийский призер Дарья Белодед не попала в заявку сборной Украины на чемпионат Европы.

Об этом стало известно с сайта Международной федерации.

В состав украинской команды вошло 13 спортсменов, среди которых не нашлось места бронзовому призеру ОИ-2020. Спортсменка не приняла участие в тренировочных сборах накануне соревнования из-за своей занятости в Металлисте 1925.

Состав сборной Украины по дзюдо

Артем Лесюк

Назар Висков

Саид-Магомед Халидов

Владислав Колобов

Антон Савицкий

Яков Хаммо

Евгений Балевский

Анастасия Антипина

Анна Олейник-Корнийко

Юлия Курченко

Руслана Булавина

Кристина Гоман

Ольга Цимко

Отметим, что накануне Дарья Белодед дебютировала в составе Металлиста 1925, выйдя на замену в матче с Ладомиром.

Напомним, Дарья Белодед и Металлист 1925 объявили о подписании контракта в середине марта.