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Чемпион Дзюдо

Белодед не попала в заявку сборной Украины на чемпионат Европы

Володимир Максименко — 19 апреля 2025, 10:52
Белодед не попала в заявку сборной Украины на чемпионат Европы
Дар'я Білодід
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Двукратная чемпионка мира по дзюдо и Олимпийский призер Дарья Белодед не попала в заявку сборной Украины на чемпионат Европы.

Об этом стало известно с сайта Международной федерации.

В состав украинской команды вошло 13 спортсменов, среди которых не нашлось места бронзовому призеру ОИ-2020. Спортсменка не приняла участие в тренировочных сборах накануне соревнования из-за своей занятости в Металлисте 1925.

Состав сборной Украины по дзюдо

  • Артем Лесюк
  • Назар Висков
  • Саид-Магомед Халидов
  • Владислав Колобов
  • Антон Савицкий
  • Яков Хаммо
  • Евгений Балевский
  • Анастасия Антипина
  • Анна Олейник-Корнийко
  • Юлия Курченко
  • Руслана Булавина
  • Кристина Гоман
  • Ольга Цимко

Отметим, что накануне Дарья Белодед дебютировала в составе Металлиста 1925, выйдя на замену в матче с Ладомиром.

Напомним, Дарья Белодед и Металлист 1925 объявили о подписании контракта в середине марта.

Дар'я Білодід

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