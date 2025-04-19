Белодед не попала в заявку сборной Украины на чемпионат Европы
Дар'я Білодід
Двукратная чемпионка мира по дзюдо и Олимпийский призер Дарья Белодед не попала в заявку сборной Украины на чемпионат Европы.
Об этом стало известно с сайта Международной федерации.
В состав украинской команды вошло 13 спортсменов, среди которых не нашлось места бронзовому призеру ОИ-2020. Спортсменка не приняла участие в тренировочных сборах накануне соревнования из-за своей занятости в Металлисте 1925.
Состав сборной Украины по дзюдо
- Артем Лесюк
- Назар Висков
- Саид-Магомед Халидов
- Владислав Колобов
- Антон Савицкий
- Яков Хаммо
- Евгений Балевский
- Анастасия Антипина
- Анна Олейник-Корнийко
- Юлия Курченко
- Руслана Булавина
- Кристина Гоман
- Ольга Цимко
Отметим, что накануне Дарья Белодед дебютировала в составе Металлиста 1925, выйдя на замену в матче с Ладомиром.
Напомним, Дарья Белодед и Металлист 1925 объявили о подписании контракта в середине марта.