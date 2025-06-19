Защитник сборной Украины продолжит карьеру в составе чемпиона Франции

Защитник национальной сборной Украины Артем Гребеник в новом сезоне будет защищать цвета французского клуба Кайен.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея Украины.

В предыдущем Артем выступал за Монт-Бланк, за который сыграл 29 матчей, в которых отметился 7 голами и 22 результативными передачами.

Предыдущая команда украинца завершила сезон в четвертьфинале плей-офф, уступив новой команде Артема, которая в итоге стала серебряным призером чемпионата.

Ранее сообщалось, что главный тренер юношеской сборной Украины по хоккею Александр Бобкин стал главным тренером Гладиаторов из Трнавы.