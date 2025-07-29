Завершение карьеры отменяется: 53-летний Ягр начал подготовку к новому сезону

Похоже, что легенда мирового хоккея продолжит свою невероятную карьеру. Он вышел на коньки в понедельник в возрасте 53 лет, 5 месяцев и 13 дней и продолжает бросать вызов возрасту.

Об этом пишет Idnes.cz. Детали добавляет Sport.aktuality.sk.

"Меня здесь и нет. Я бегу на падел", – сказал он в хорошем настроении после тренировки группе журналистов.

Команда из Кладно разделилась на две группы на первой тренировке, и культовый 68-й номер вышел на лед на первой тренировке в 11:00. Ягр надел синюю майку вместе с другими форвардами Антонином Мелкой и Келли Климой, тогда как защита в синем цвете состояла из Яна Пискачека и Фила Пьетрониро.

"Играть в одной линии с Яромиром Ягром, с которым играл мой папа, было интересным опытом. Я не ожидал, что Ягр продержится так долго. Я хочу учиться у него, я хочу слушать, что он скажет. Я точно буду совершенствоваться благодаря ему", – заявил Келли Клима, чей отец Петр выиграл Кубок Стэнли с Эдмонтоном и недолго поиграл с Ягром в Питтсбурге в сезоне 1996/97.

В прошлом сезоне Ягр сыграл в 39 играх в Экстралиге и набрал 16 очков (5+11). Кладно еще не подписал контракт с легендарным игроком.

"Яромир готовится с весны, и увидим, когда он решит, продолжит ли он. Он даже ни на что не намекал. Но у него нет контракта, он должен его сначала подписать", – заявил главный тренер Леош Чермак.

В прошлом году Ягр объявил, что сезон 2024/25 будет его последним. Однако, когда весной он продал клуб бизнесмену Томашу Драстилу, что избавило его от многих забот, он намекнул, что это может быть не последний сезон.

Команда Кладно Ритери пережила большие изменения за лето, 12 человек ушли, 15 присоединились к команде. К "рыцарям" должны присоединиться также чемпион мира и олимпийский чемпион финн Нико Оямяки, который уже в городе, и канадец Самуэль Виньо, который прибудет через неделю.