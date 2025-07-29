Завершение карьеры отменяется: 53-летний Ягр начал подготовку к новому сезону
Похоже, что легенда мирового хоккея продолжит свою невероятную карьеру. Он вышел на коньки в понедельник в возрасте 53 лет, 5 месяцев и 13 дней и продолжает бросать вызов возрасту.
Об этом пишет Idnes.cz. Детали добавляет Sport.aktuality.sk.
"Меня здесь и нет. Я бегу на падел", – сказал он в хорошем настроении после тренировки группе журналистов.
Команда из Кладно разделилась на две группы на первой тренировке, и культовый 68-й номер вышел на лед на первой тренировке в 11:00. Ягр надел синюю майку вместе с другими форвардами Антонином Мелкой и Келли Климой, тогда как защита в синем цвете состояла из Яна Пискачека и Фила Пьетрониро.
"Играть в одной линии с Яромиром Ягром, с которым играл мой папа, было интересным опытом. Я не ожидал, что Ягр продержится так долго. Я хочу учиться у него, я хочу слушать, что он скажет. Я точно буду совершенствоваться благодаря ему", – заявил Келли Клима, чей отец Петр выиграл Кубок Стэнли с Эдмонтоном и недолго поиграл с Ягром в Питтсбурге в сезоне 1996/97.
В прошлом сезоне Ягр сыграл в 39 играх в Экстралиге и набрал 16 очков (5+11). Кладно еще не подписал контракт с легендарным игроком.
"Яромир готовится с весны, и увидим, когда он решит, продолжит ли он. Он даже ни на что не намекал. Но у него нет контракта, он должен его сначала подписать", – заявил главный тренер Леош Чермак.
В прошлом году Ягр объявил, что сезон 2024/25 будет его последним. Однако, когда весной он продал клуб бизнесмену Томашу Драстилу, что избавило его от многих забот, он намекнул, что это может быть не последний сезон.