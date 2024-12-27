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Шторм и Кременчуг провели обмен с участием трех игроков

Олексій Погорелов — 27 декабря 2024, 18:11
Шторм и Кременчуг провели обмен с участием трех игроков
ХК Шторм (Одеса)
ХК Шторм (Одеса)

В чемпионате Украины по хоккею произошел обмен между Штормом и Кременчугом.

Об этом трейде одесский клуб объявил в своих соцсетях.

В результате обмена к одесситам присоединились вратарь Никита Гордюшин и нападающий Святослав Тимченко.

В обратном направлении последовал вратарь Эдуард Захарченко.

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Шторм и Кременчуг соседствуют в турнирной таблице, занимая третье и четвертое места соответственно. Команды разделяют 7 очков. При этом у Кременчуга есть еще два матча в запасе.

Напомним, что на нашем сайте можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей молодежного чемпионата мира по хоккею U-20, который проходит в канадской Оттаве.

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