Эксперты назвали самые дорогие франшизы НХЛ
Эксперты назвали приблизительную цену каждой франшизы Национальной хоккейной лиги.
Рейтинг составило издание Sportico.com.
Источник считает, что самым дорогим клубом является Торонто Мэйпл Лифс. Команду оценивают в 3,66 млрд долларов, что на 38% больше, чем год назад.
Также более 3 млрд стоит Нью-Йорк Рейнджерс – 3,25 млрд. Это на 33% лучше по сравнению с 2023 годом.
В пятерку лучших вошли Монреаль Канадиенс (2,93 млрд), Бостон Брюинз (2,67 млрд) и Лос-Анджелес Кингз (2,5 млрд).
Самой дешевой командой НХЛ является Коламбус Блю Джекетс. Этот клуб оценивается в 1,06 миллиарда.