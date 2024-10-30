Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Хоккей

Эксперты назвали самые дорогие франшизы НХЛ

Руслан Травкін — 30 октября, 22:40
Эксперты назвали самые дорогие франшизы НХЛ

Эксперты назвали приблизительную цену каждой франшизы Национальной хоккейной лиги.

Рейтинг составило издание Sportico.com.

Источник считает, что самым дорогим клубом является Торонто Мэйпл Лифс. Команду оценивают в 3,66 млрд долларов, что на 38% больше, чем год назад.

Также более 3 млрд стоит Нью-Йорк Рейнджерс – 3,25 млрд. Это на 33% лучше по сравнению с 2023 годом.

В пятерку лучших вошли Монреаль Канадиенс (2,93 млрд), Бостон Брюинз (2,67 млрд) и Лос-Анджелес Кингз (2,5 млрд).

Самой дешевой командой НХЛ является Коламбус Блю Джекетс. Этот клуб оценивается в 1,06 миллиарда.

sportico.com
sportico.com
НХЛ хокей

НХЛ

Главный тренер Бостона предложил НБА вернуть в лигу драки во время матча
Агломерация Нью-Йорк установила позорный рекорд американского спорта
Флорида обыграла Баффало, Виннипег проиграл Торонто в регулярном чемпионате НХЛ
Нью-Джерси победил Анахайм, Эдмонтон одолел Дейтройт: результаты матчей НХЛ
НХЛ. Филадельфия одолела Миннесоту, Вашингтон уступил Тампи, Питтсбург проиграл 5 матчей подряд.

Последние новости