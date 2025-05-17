Сокол подписал нападающего Киев Кэпиталз

Сокол подписал нападающего Никиту Олейника, который предыдущих два чемпионата провел в рядах Киев Кэпиталз.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с игроком рассчитано на сезон-2025/26. Финансовые детали не разглашаются. В предыдущем сезоне на его счету 25 матчей, в которых он отметился 6 голами и 25 результативными передачами. В плей-офф – 3 шайбы и 4 ассиста в 11 матчах.

До Кэпиталз он выступал за харьковские Юность, Витязь и Динамо, а также играл за Кременчуг, Мариуполь, Краматорск, Рулав Одд и Легион.

Отметим, что Олейник это уже второй новичок Сокола в межсезонье. В апреле киевский клуб объявил о переходе бывшего нападающего херсонского Днепра Михаила Цюри.

Напомним, Сокол не смог выйти в финал плей-офф чемпионата Украины, уступив в 1/2 Кременчугу.