Сокол усилился двумя хоккеистами перед стартом чемпионата Украины

Перед стартом чемпионата Украины-2024/25 Сокол усилился двумя хоккеистами.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В частности, команду усилил 21-летний универсал Тимофей Савицкий, который предыдущие пять сезонов провел в составе Кременчуга, с которым стал с чемпионом Украины-2019/20. Всего в чемпионатах Украины провел 160 матчей, забросил 12 шайб и отдал 31 результативную передачу.

Также в команду вернулся опытный 42-летний защитник Павел Дворецкий. Впервые он перешел в Сокол в 2000 году и покинул его через два года. В 2017 году он приостановил карьеру, однако вернулся в хоккей в 2022 году.

Во второй половине прошлого сезона во второй раз пришел в Сокол, однако в аренду. Всего за Сокол провел 55 матчей, в которых забросил 3 шайбы и отдал 10 результативных передач.

Напомним, накануне Федерация хоккея Украины, возглавляемая Сергеем Мазуром, анонсировала старт чемпионата Украины-2024/2025.