Шторм разгромил Сокол в чемпионате Украины

Одесский Шторм победил киевский Сокол в матче чемпионата Украины по хоккею.

Встреча завершилась со счетом 6:1.

Одесситы мощно начали встречу, когда благодаря шайбам Стецюры, Круглякова и Стоцкого выиграли первый период. Свой успех они смогли развить во второй 20-минутке голами Сидоренко и Кобыльника.

Третий период также остался за игроками Шторма, которые выиграли 20-минутку благодаря шайбе Виктора Никонова.

Чемпионат Украины

22 февраля

Шторм – Сокол 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)

Шайбы: 10:48 Стецюра (Сидоренко) – 1:0, 11:03 Кругляков (Сидоренко, Тимченко) – 2:0, 18:08 Стоцкий (Варава, Крикля) – 3:0, 22:49 Алексюк (Кобильник) – 4:0, 30:27 Разумов (Мазур) – 4:1, 39:26 Кобильник (Скороход, Кликля) – 5:1, 45:05 Никонов – 6:1

Несмотря на поражение Сокол с 62 баллами сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата, Шторм идет вторым и отстает от киевлян на 5 очков.

Накануне Киев Кэпиталз взял реванш у Кременчуга.