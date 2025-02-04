Сборную России отстранили от участия на чемпионате мира-2026

Международная федерация хоккея не допустила сборную России к участию на чемпионате мира 2026 года, который должен состояться в Швейцарии.

Об этом сообщает Федерация хоккея России.

Решение об отстранении России от чемпионата мира было принято на заседании совета Международной федерации хоккея, которое проходит в Швейцарии со 2 по 4 февраля.

У российской федерации будет право обжаловать вопрос не допуска на ЧМ после завершения чемпионата мира-2025. Также IIHF допускает пересмотр этого решения в случае остановки военных действий на территории Украины.

Также отмечается, что участие сборной России по хоккею на Олимпиаде-2026 в Милане остается под вопросом, ведь это решение будет принимать Международный олимпийский комитет.

Напомним, что накануне Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Всеукраинской федерации хоккея Сергей Мазур подписали официальное письмо к президенту Международной федерации хоккея (IIHF) Люсьену Тардифу, в котором призвали сохранить и усилить санкции против России и Беларуси из-за гибели более 90 представителей хоккейного сообщества.

Сборные России и Беларуси отстранены от международных соревнований с 28 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Глава Шведской ассоциации хоккея и член правления Международной федерации хоккея (IIHF) Андерс Ларссон заявил, что Россия и Беларусь не должны быть допущены к международным соревнованиям.