Юношеская сборная Украины выиграла международный турнир в Словакии

Юношеская сборная Украины U-18 сыграла второй и заключительный матч турнира имени Владимира Дзуриллы, в котором переиграла сверстников из Словакии.

Встреча завершилась со счетом 4:2. В итоге "сине-желтые" одержали вторую подряд победу и выиграли нынешний турнир.

Напомним, в стартовом матче наша команда разгромила Германию.

Турнир имени Владимира Дзуриллы

Контрольный матч, 8 февраля

Словакия U-18 – Украина U-18 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Шайбы: 1:0 – Мурин 05:47, 1:1 – Шевцов 14:12, 1:2 – Гапоненко 20:24, 1:3 – Кураев 19:31, 2:3 – Новак 02:18, 2:4 – Выставкин 03:59

Как известно, 8 февраля свой второй контрольный матч провела национальная сборная Украины, которая потерпела поражение от Румынии. Отметим, что румыны являются соперниками нашей команды на предстоящем чемпионате мира в дивизионе 1А группы A, матчи которого состоятся в румынском Сфынту-Георге с 26 апреля по 5 мая.