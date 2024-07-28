Как смотреть Олимпийские игры во время блекаутов

Накануне состоялась церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр 2024 года . 10714 спортсменов разыграют 329 комплектов медалей. Украина будет представлена 140 спортсменами.

Наш сайт решил разобраться и помочь вам следить за выступлениями украинцев на Олимпиаде в условиях блекаута. И главное, что для этого нужно — бесперебойный интернет. Итак, что нужно знать.

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Типы питания

Оптоволокно

Дорогой в установке, но гарантированно качественный и стабильный способ иметь интернет при отключении света. В зависимости от провайдера и технологии обеспечивает интернетом от 4 до 72 часов в условиях блекаута. Всего есть 4 технологии:

xPON (до 72 часов) – через оптоволоконные линии; FTTx (4-16 часов) - через витую пару; DOCSIS (4-8 часов) – через телевизионные кабели; xDSL (4-8 часов) – через телефонные кабели.

Витая пара

У большинства квартир в Украине установлен именно этот тип подачи интернета. Кабель имеет несколько пар скрученных в жгуты проводников. Чем их больше, тем выше категория кабеля, а соответственно и скорость передачи данных. 2 пары — до 100 мегабит, 4 пары — до 1 Гбит/сек.

Некоторые операторы связи, например "Воля" в Киеве, используют технологию DOCSIS, и услуги интернет и ТВ абоненты получали через телевизионный кабель и специальный модем.

Жителям сельской местности, скорее всего, услуги интернет предоставляются по технологии xPON. Эти сети строятся последние 5-7 лет в Украине, в первую очередь в селах, райцентрах, пригородах крупных городов. Киев, где сети строились активно 10-20 лет назад, имеет наименьшее покрытие оптикой в Украине. Пропорция 90/10 не в пользу PON-а.

Как подключить

В первую очередь нужно узнать у вашего провайдера, по какой технологии он предоставляет вам услугу интернет. Если у вас проведено оптоволокно, то вам повезло, и единственное, что нужно — обеспечить роутер и терминал ONU источником питания. Это могут быть павербанки, мини UPS, аккумуляторы и другие источники бесперебойного питания.

Если же у вас другая технология, то рекомендуем узнать у вашего провайдера, есть ли возможность подключить оптоволокно (обеспечивает более длинный доступ к интернету и большую скорость). Если такой опции провайдер не предоставляет, узнайте обеспечено ли оборудование провайдера аккумуляторами и сколько часов могут держать аккумуляторы на площадке оператора его оборудования.

Если оборудование зарезервировано электричеством, вам, как абоненту, нужно обеспечить ваш роутер. Подходят мини-упсы, павербанки, другие ИБП.

Большинство абонентских роутеров работают от напряжения 9 или 12 Вольт. Решений для таких девайсов на рынке — множество. Если вы используете экзотические устройства на 19 или 24 вольта, то решения с бекапом электричеством растут в цене в геометрической прогрессии. Здесь или использовать мощные ИБП или заменить устройство менее мощным, например на 12 Вольт.

Если ваш провайдер не зарезервировал оборудование аккумуляторами, рекомендуем обратиться к конкурентам. Если не повезло и все провайдеры, которые доступны в вашем доме не зарезервировали оборудование, а оптика не планируется, то вы в зоне риска и вам нужно искать альтернативу.

Если нет возможности подключить бесперебойный интернет

В этом случае вам могут помочь гибридные роутеры со встроенным 4G модемом. При отключении интернет-снабжения через кабель он автоматически переключается на LTE.

Альтернативой могут быть 4G-роутеры с возможностью подключения внешней антенны, желательно по технологии МИМО, что позволит подключаться к базовой станции на расстояниях от 5 до 20 км, в зависимости от высоты подвеса антенны, рельефа, наличия базовых станций мобильных операторов.

Если вы в большом городе можно использовать не направленную антенну, а с круговой диаграммой направленности.

Самый альтернативный способ

Самый гарантированный, но и самый дорогой способ быть на связи — это терминал Starlink. У этого решения есть две проблемные точки:

в зависимости от версии терминала, рассчитывайте на 50-100 Ватт мощности, и для подключения требуется мощное ИБП;

скорее всего IP-адрес у вас будет не украинский и для доступа к украинским медиаресурсам и сервисам вам потребуется VPN.

Оборудование бесперебойного питания

Как мы говорили ранее, ими могут быть павербанки, мини-UPS, аккумуляторы и т.д., однако для их использования нужно купить кабель, который можно подключить к роутеру. Для этого нужно узнать вольтаж вашего девайса и выбрать соответствующий провод. Однако также существуют универсальные кабели, поэтому можно выбрать их.

Главные правила, чтобы быть на связи