Швеция одолела США, Чехия в серии послематчевых буллитов победила Финляндию: результаты матчей ЧМ по хоккею
— 11 мая, 08:32
В пятницу, 10 мая, состоялись четыре матча первого тура чемпионата мира по хоккею, проходящего в Чехии.
В частности, в матче хозяев турнира чехов против Финляндии в основное время не было заброшенных шайб, поэтому все решилось в серии послематчевых буллитов, где сильнее оказалась Чехия.
Также сборная Соединенных Штатов без шансов проиграла Швеции со счетом 5:2.
Чемпионат мира по хоккею
10 мая
Группа A
Швейцария – Норвегия 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
Чехия – Финляндия 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2)
Группа B
Швеция – США 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Словакия – Германия 4:6 (0:0, 2:3, 2:3)
Напомним, Сборная Украины по хоккею стала победителем чемпионата мира в Дивизионе 1B.