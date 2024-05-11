Швеция одолела США, Чехия в серии послематчевых буллитов победила Финляндию: результаты матчей ЧМ по хоккею

В пятницу, 10 мая, состоялись четыре матча первого тура чемпионата мира по хоккею, проходящего в Чехии.

В частности, в матче хозяев турнира чехов против Финляндии в основное время не было заброшенных шайб, поэтому все решилось в серии послематчевых буллитов, где сильнее оказалась Чехия.

Также сборная Соединенных Штатов без шансов проиграла Швеции со счетом 5:2.

Чемпионат мира по хоккею

10 мая

Группа A

Швейцария – Норвегия 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Чехия – Финляндия 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2)

Группа B

Швеция – США 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Словакия – Германия 4:6 (0:0, 2:3, 2:3)

Напомним, Сборная Украины по хоккею стала победителем чемпионата мира в Дивизионе 1B.