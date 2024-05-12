США не оставили шансов Германии, Канада победила Великобританию: результаты ЧМ по хоккею

В субботу, 11 мая, состоялись 6 матчей чемпионата мира по хоккею в высшем дивизионе, проходящем в Чехии.

В частности, США реабилитировались за поражение от Швеции в первом туре, разгромив Германию, а хозяева турнира в перестрелке с 9 шайбами одолели Норвегию.

Чемпионат мира по хоккею

11 мая

Группа A

Великобритания - Канада 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)

Канада – действующий чемпион мира. В прошлом году "клену" в финале одолели Германию (5:2).

Австрия – Дания 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Норвегия – Чехия 3:6 (3:2, 0:1, 0:3)

Группа B

США – Германия 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

Польша – Латвия ОТ 4:5 (1:0, 1:1, 2:3, 0:1)

Франция – Казахстан 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Напомним, Сборная Украины по хоккею стала победителем чемпионата мира в Дивизионе 1B.